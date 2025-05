Laurent Ruquier séparé, il part seul au Pérou !

Dans «Voici», Laurent Ruquier a évoqué sa récente rupture avec Hugo Manos. Mais malgré la fin de cette histoire, il semble ne pas vouloir se laisser aller.

Laurent Ruquier séparé: «Je suis la grenouille qui...» Séparé d'Hugo Manos, avec qui il était en couple depuis 2018, l'animateur de 62 ans ne se laisse pas aller. 01.05.2025

Rédaction blue News Valérie Passello

C'est Hugo Manos, en couple avec Laurent Ruquier depuis 2018, qui a annoncé la mauvaise nouvelle il y a quelques temps, expliquant que leur relation était arrivée à son terme. Il assurait cependant: «La seule chose que je peux vous dire, c’est que tout va très bien. Nous sommes en très bons termes».

L'animateur de télévision de 62 ans a, à son tour, lâché quelques mots au sujet de l'épilogue de son histoire d'amour dans «Paris Match». «Ça ne marchait plus», a-t-il sobrement indiqué.

Aucune attaque dans ses propos à l'encontre de son ex, au contraire: «Avant, je ne tombais amoureux que d'hommes inaccessibles ou qui ne voulaient pas de moi. Quand cela aboutissait à une relation, cela ne durait jamais longtemps. J'ai toujours été dans la conquête et capable de faire des folies pour un mec. Mes deux grandes histoires, Benoît avec qui je suis resté quinze ans et, récemment Hugo, durant sept ans, ne rentrent pas dans ce schéma-là», a-t-il ajouté.

Direction le Pérou !

Mais celui qui a piloté «On ne demande qu'à en rire» et bien d'autres émissions tout au long de sa riche carrière, ne semble pas vouloir se laisser aller après cette rupture. «Je ne suis pas résigné au point de continuer à vivre avec quelqu'un quand l'amour est parti», déclare Laurent Ruquier.

Il se dit volontiers romantique et n'a pas fini de croire au grand amour: «Je suis la grenouille qui attend que son prince charmant vienne l'embrasser».

En attendant l'élu, donc, Laurent Ruquier sait profiter de sa solitude. Il a par exemple choisi dernièrement de partir cinq jours au Pérou, tout seul: «beaucoup de gens ont été surpris», confie-t-il.

Mais il a su en profiter: «Ça m'a permis de rattraper mes lectures en retard. Je ne m'ennuie jamais avec un bon livre», a ajouté l'animateur.