Cyril Hanouna s'en prend à Laury Thilleman, elle répond par l'humour

Mediapart a publié une séquence hors plateau de Touche pas à mon poste dans laquelle on entend Cyril Hanouna se lâcher contre Laury Thilleman. L'ex-Miss France a répondu avec humour aux attaques en Story Instagram.

Mardi 25 mars, Mediapart a dévoilé une nouvelle séquence édifiante concernant Cyril Hanouna. Keystone

Le 13 février 2023 sur le plateau de TPMP, l'animateur aurait tenu des propos sexistes à l'encontre de Laury Thilleman. Hors antenne, on l'entend se lâcher contre celle qui avait présenté trois jours auparavant la 38e édition des Victoires de la musique.

🇫🇷📺 FLASH | "METTEZ PAS UNE FILLE ! Elle est nulle. C’est une chèvre. Elle a une tête de cheval" : Mediapart révèle des extraits des off de TPMP, contenant des propos sexistes de Cyril Hanouna contre Laury Thilleman, ancienne Miss France.



pic.twitter.com/TObVMldr6O — Cerfia (@CerfiaFR) March 26, 2025

« Non mais arrête, c'est une chèvre. Arrête un peu de dire qu'elle est bien. Mais c'est horrible, arrêtez, c'est catastrophique», s'exclame-t-il. « On a trouvé que ça à France Télé? Mais arrêtez les mecs, c'est honteux. Elle est nulle. Ne mettez pas une fille, on n'est pas obligé de mettre une fille.»

L'animateur enchaîne: « J'ai jamais vu une nullité pareille. J'ai envie de l'insulter, je ne peux pas la blairer. Elle est mieux. Bah déjà (Delphine) Wespiser est plus fraîche qu'elle. Elle, elle est cheum en plus. Elle a une tête de cheval donc en plus, ça fait beaucoup. Si au moins elle était fraîche, elle est catastrophique, elle est horrible».

«Bisou de l'écurie»

Pour répondre à ces attaques, l'ancienne Miss France a choisi de rester dans la métaphore animalière. L'animatrice a reposté l'extrait en story Instagram, annonçant « Un peu de douceur de bon matin» et ajoutant « Bisou de l'écurie mon bel étalon», suivi d'un émoji cœur.

La réponse de la bergère au berger... Capture d'écran Instagram/ LauryThilleman

Cyril Hanouna va-t-il nier cette nouvelle séquence comme il l'a fait pour les insultes et menaces envers son ancien chroniqueur Matthieu Delormeau?