Le tendre hommage de Demi Moore à Bruce Willis

Bruce Willis a été diagnostiqué il y a trois ans d'une démence frontotemporale. Demi Moore, qui est restée proche de son ex-mari et père de ses trois filles, lui a rendu hommage sur Instagram pour ses 71 ans.

Demi Moore a partagé une rare photo de son ex-mari, Bruce Willis, à l'occasion du 71e anniversaire du comédien. Covermedia

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Sur Instagram, l'actrice de The Substance a posté deux photos récentes montrant l'acteur de Die Hard tenant leur petite-fille de deux ans, Louetta.

L'une des images montre la fille de l'aînée des ex-époux, Rumer Willis, serrant son grand-père dans ses bras, tandis qu'une autre la montre embrassant la star sur la joue. « Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'AMOUR. Joyeux anniversaire, BW!», a inscrit Demi Moore dans la légende.

Les deux stars hollywoodiennes, qui ont trois filles, ont été mariées de 1987 à 2000. Malgré sa séparation, l'ancien couple est resté proche au fil des ans, l'actrice de 63 ans rendant régulièrement visite à son ex-mari après qu'on lui a diagnostiqué une démence frontotemporale (DFT) en 2023.

En outre, la star de Landman a posté une photo via Instagram Stories montrant l'épouse actuelle de Bruce Willis, Emma Heming Willis, acceptant le prix Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope lors de la soirée Hope Rising Benefit de l'Association for Frontotemporal Degeneration à New York au début du mois.

« Profondément émue et incroyablement fière de @emmahemingwillis qui a reçu le Prix Susan Newhouse et Si Newhouse of Hope et qui a annoncé le lancement du Fonds Emma et Bruce Willis pour la recherche sur la démence et l'aide aux soignants. Ton soutien indéfectible et ton engagement sont une source d'inspiration pour tant de personnes. Je t'aime tellement», a commenté Demi Moore.

Pendant ce temps, Emma Heming Willis a posté sur son compte Instagram une photo de son mari assis au bord de l'eau pendant des vacances. La femme d'affaires a demandé à ses followers d'envisager de soutenir son organisation à but non lucratif, afin de soutenir les patients atteints de DFT, les aidants et les soignants.

« Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de Bruce», a écrit la mère de famille de 47 ans. « Ce voyage avec la démence frontotemporale (DFT) m'a ouvert les yeux sur les réalités auxquelles tant de familles sont confrontées. C'est ce qui m'a poussé à créer le Fonds Emma & Bruce Willis pour sensibiliser à la DFT, soutenir la recherche et épauler les soignants qui endurent tant de choses chaque jour. Si vous souhaitez rendre hommage à Bruce aujourd'hui, pensez à soutenir le fonds ou une autre organisation travaillant dans ce domaine, ou simplement à prendre des nouvelles d'un aidant – un petit geste de gentillesse qui peut signifier beaucoup.»

Emma Heming Willis et Bruce Willis se sont mariés en 2009 et ont deux filles, Mabel, 13 ans, et Evelyn, 11 ans.