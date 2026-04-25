Le cauchemar de Jake Reiner depuis le meurtre de ses parents

Le fils aîné du cinéaste américain Rob Reiner, Jake, a confié vendredi vivre un «cauchemar éveillé» depuis la mort de ses parents, poignardés à mort par son frère Nick il y a quatre mois.

Sa femme Michele, Rob Reiner et leurs enfants Jake, Romy et Nick assistent à l'hommage rendu à Rob Reiner par la Film Society of Lincoln Center lors du 41e gala des Chaplin Awards, le 28 avril 2014 à New York, NY, États-Unis. IMAGO/Avalon.red

Keystone-SDA ATS

«La perte d'un parent est toujours dévastatrice, mais rien n'est comparable à celle de ses deux parents en même temps, et, pour couronner le tout, avec son propre frère au coeur de tout cela», a-t-il écrit dans sa première réaction depuis ce double homicide qui a choqué Hollywood.

Rob Reiner, cinéaste de renom à qui l'on doit notamment «Quand Harry rencontre Sally» et «Des hommes d'honneur», a été retrouvé sans vie le 14 décembre dans sa villa du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles. Tout comme sa femme, Michele Singer Reiner.

Leur fils cadet, Nick, connu pour ses problèmes de santé mentale et ses antécédents de toxicomanie, est accusé de les avoir poignardés à mort. Poursuivi pour assassinat, il risque l'emprisonnement à perpétuité incompressible, voire la peine de mort – qui n'est pas formellement abolie en Californie, malgré un moratoire sur les exécutions capitales.

«Je me réveille encore chaque matin en devant me convaincre que non, ce n'est pas un rêve. C'est vraiment mon cauchemar éveillé», a ajouté son frère Jake, dans son message publié sur Substack.

L'acteur de 34 ans en a profité pour rendre un vibrant hommage à ses parents, en expliquant que sa mère avait toujours été sa «confidente», et son père son «héros». «Je ne peux même pas imaginer ce qu'ont pu ressentir mes parents, mais une chose qui me revient sans cesse à l'esprit, c'est à quel point ils ont dû avoir peur», s'est-il ému.

Selon lui, le couple a toujours témoigné un amour «véritablement inconditionnel» envers son frère Nick, sa soeur Romy et lui-même. «Ils étaient les dernières personnes au monde à mériter ce qui leur est arrivé», a-t-il insisté. «Ils méritaient d'être aimés, ils méritaient d'être respectés, et surtout, ils méritaient d'être appréciés pour tout ce qu'ils nous ont donné, à nous trois, et au monde entier.»

Actuellement en détention provisoire, Nick Reiner plaide non coupable et doit comparaître devant un tribunal pour une audience préliminaire mercredi prochain, avec un avocat commis d'office.

Le cadet de la famille vivait dans une dépendance sur la propriété de ses parents. La veille des meurtres, il aurait perturbé une fête organisée par l'humoriste Conan O'Brien, où il était invité avec eux, selon les médias américains. Il s'y serait violemment disputé avec son père.