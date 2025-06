Voilà pourquoi Lionel Richie «aime la Suisse»

Lionel Richie donnera un concert à Zurich le 12 juillet. Il déclare à ce sujet au «Sonntagsblick»: «J'aime la Suisse - et j'aime Lisa, ma partenaire de vie».

Lionel Richie se produira à Zurich le 12 juillet. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Lea Oetiker

Le chanteur américain Lionel Richie a déclaré dans une interview son amour pour la Suisse. «J'aime la Suisse et j'aime Lisa, ma compagne», a-t-il déclaré au «SonntagsBlick».

Celle-ci a ses racines dans le «beau Toggenburg», où le couple passe régulièrement du temps en privé. Richie se produira le 12 juillet au Hallenstadion de Zurich. Pour lui et sa compagne, cette soirée sera aussi une fête de famille, car «tout le monde» de leur grand cercle d'amis et de famille viendra. «Pour moi, c'est comme si je revenais à la maison», a déclaré Richie.

A la question de savoir laquelle de ses chansons correspond à la Suisse, l'homme de 76 ans a répondu: «Peut-être simplement : 'Hello'. Chaque fois que je suis ici, tout le monde me dit gentiment bonjour».

L'interprète de «All Night Long» a ensuite révélé que le public zurichois pouvait s'attendre à une soirée avec deux spectacles: un sur scène et un dans le public. Il est certain, selon Richie, que beaucoup viendront déguisés en Commodores avec des perruques afro, des moustaches et des tenues des années 80. «Ce sera une fête géante», conclut Richie.