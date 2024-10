Martin Lee, chanteur du groupe Brotherhood of Man, est décédé à l'âge de 77 ans. Il avait réussi à remporter l'ESC en 1976 avec «Save Your Kisses For Me» – le groupe fait désormais ses adieux.

NIcky Stevens, Martin Lee, Lee Sheridan et Sandra Stevens (de gauche à droite) ont formé le groupe Brotherhood of Man - Sandra et Martin étaient mariés depuis 45 ans au moment de son décès. imago

fts Fabian Tschamper

Pas le temps? blue News résume pour toi Martin Lee, chanteur et auteur-compositeur du groupe Brotherhood of Man, est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'une insuffisance cardiaque.

Lee était membre du groupe lorsque celui-ci a remporté le concours Eurovision de la chanson en 1976 avec la chanson «Save Your Kisses For Me» et a connu un succès mondial.

Ses collègues du groupe et son épouse Sandra Stevens ont exprimé leur profonde tristesse et ont souligné le lien étroit qu'ils partageaient depuis de nombreuses décennies. Montre plus

Dans un communiqué, le groupe Brotherhood of Man annonce le décès du chanteur et auteur-compositeur Martin Lee. Âgé de 77 ans, il a succombé à une insuffisance cardiaque le dimanche 29 septembre, après être tombé brièvement malade.

Brotherhood of Man a remporté le concours Eurovision de la chanson en 1976 avec «Save Your Kisses For Me».

La chanson du groupe pop britannique s'est ensuite hissée à la première place des charts de plus de 30 pays et est devenue l'un des singles de l'ESC les plus vendus de l'histoire du concours.

«On ne peut pas imaginer un monde sans Martin»

Dans le communiqué du groupe, on peut lire: «Il va énormément manquer à ses collègues du groupe. Pas seulement à Nicky Stevens et Lee Sheriden, mais aussi et surtout à Sandra Stevens, avec qui il a été marié pendant 45 ans».

Martin Lee a rejoint le groupe en 1972 en tant que chanteur et guitariste – quatre ans plus tard seulement, il a remporté le concours Eurovision de la chanson aux Pays-Bas avec Brotherhood of Man. Il a récolté 164 points, soit 17 de plus que la France, deuxième du classement.

Après la victoire à l'ESC, le groupe a fait le tour du monde – jusqu'en 2020, où ils ont pris leur retraite: «Nous avons tellement de souvenirs heureux, mais maintenant, nous sommes sous le choc et nous ne pouvons pas imaginer un monde sans Martin Lee», ont déclaré les membres du groupe.