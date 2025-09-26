  1. Clients Privés
«3'500 balles quand même!» Le coup de gueule de Karine Le Marchand: «Arnaque, arnaque, arnaque!»

Covermedia

26.9.2025 - 10:14

Karine Le Marchand a découvert qu'un internaute tente de se faire passer pour elle pour demander de l'argent sur WhatsApp. L'animatrice de L'Amour est dans le pré a pris la parole jeudi (25 septembre 25) sur Instagram pour mettre en garde ses abonnés.

Karine Le Marchand est à son tour victime d'usurpation d'identité.
Imago

Covermedia

26.09.2025, 10:14

26.09.2025, 10:15

Karine Le Marchand est à son tour victime d'usurpation d'identité.

L'animatrice de L'amour est dans le pré a pris la parole en story Instagram jeudi (25 sept. 25) pour mettre en garde ses près de 800.000 abonnés d'une arnaque qui sévit actuellement sur WhatsApp.

« Je rentre à peine de tournage et là, on a été alertés, genre je suis Brad Pitt, voyez», a-t-elle commencé en référence à Anne, qui était tombée dans le piège d'une personne malveillante se faisant passer pour l'acteur dans le cadre d'une arnaque de grande ampleur.

De plus en plus élaboré. «Deepfakes» et faux mails: quand l'IA se met au service des arnaques en ligne

De plus en plus élaboré«Deepfakes» et faux mails: quand l'IA se met au service des arnaques en ligne

« Si on vous contacte sur WhatsApp en disant que c'est moi, ben non en fait. Et on a demandé des sous à quelqu'un, 3.500 balles quand même, soi-disant pour une association», rapporte-t-elle.

L'animatrice invite ensuite les internautes à regarder la vidéo d'elle créée par IA. « Elle est pas si mal faite», rit-elle en visionnant les images et en se moquant au passage de l'attitude atterrée de son double. « Je ne demanderais jamais d'argent à des gens que je ne connais pas. Déjà, je ne demande jamais d'argent aux gens que je connais, j'ai plutôt tendance à leur en donner, donc c'est arnaque. Arnaque, arnaque, arnaque.»

Brouteurs et sextorsion. Cyberarnaques sentimentales: gros coup de filet d'Interpol en Afrique

Brouteurs et sextorsionCyberarnaques sentimentales: gros coup de filet d'Interpol en Afrique

Karine Le Marchand a insisté: « Je ne contacte jamais personne sur WhatsApp».

