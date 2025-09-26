Le coup de gueule de Karine Le Marchand: «Arnaque, arnaque, arnaque!»

Karine Le Marchand a découvert qu'un internaute tente de se faire passer pour elle pour demander de l'argent sur WhatsApp. L'animatrice de L'Amour est dans le pré a pris la parole jeudi (25 septembre 25) sur Instagram pour mettre en garde ses abonnés.

Karine Le Marchand est à son tour victime d'usurpation d'identité. Imago

Covermedia Covermedia

L'animatrice de L'amour est dans le pré a pris la parole en story Instagram jeudi (25 sept. 25) pour mettre en garde ses près de 800.000 abonnés d'une arnaque qui sévit actuellement sur WhatsApp.

« Je rentre à peine de tournage et là, on a été alertés, genre je suis Brad Pitt, voyez», a-t-elle commencé en référence à Anne, qui était tombée dans le piège d'une personne malveillante se faisant passer pour l'acteur dans le cadre d'une arnaque de grande ampleur.

« Si on vous contacte sur WhatsApp en disant que c'est moi, ben non en fait. Et on a demandé des sous à quelqu'un, 3.500 balles quand même, soi-disant pour une association», rapporte-t-elle.

L'animatrice invite ensuite les internautes à regarder la vidéo d'elle créée par IA. « Elle est pas si mal faite», rit-elle en visionnant les images et en se moquant au passage de l'attitude atterrée de son double. « Je ne demanderais jamais d'argent à des gens que je ne connais pas. Déjà, je ne demande jamais d'argent aux gens que je connais, j'ai plutôt tendance à leur en donner, donc c'est arnaque. Arnaque, arnaque, arnaque.»

Karine Le Marchand a insisté: « Je ne contacte jamais personne sur WhatsApp».