Mingus Reedus a été arrêté à New York, accusé d'avoir infligé des blessures à une femme et de l'avoir harcelée. Le fils de Norman Reedus et Helena Christensen a plaidé non coupable.

Mingus Reedus a fait l'objet d'accusations supplémentaires après l'agression présumée d'une femme.

Il a plaidé non coupable pour toutes ces accusations.

Le fils mannequin de Norman Reedus et Helena Christensen a été arrêté à New York samedi. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, la police de New York a déclaré avoir « observé une femme de 33 ans légèrement blessée au cou et à la jambe». Mingus Reedus a été initialement inculpé d'un chef d'agression et d'un chef d'obstruction criminelle à la respiration, selon la police de New York. Il a ensuite été inculpé de trois autres chefs d'accusation: agression – causant des blessures physiques par imprudence, harcèlement aggravé et harcèlement, selon les archives publiques du New York Criminal Court.

Mingus Reedus a depuis comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable pour les cinq chefs d'accusation. Sa prochaine comparution est prévue le mardi 26 août. Dans une déclaration au magazine People, l'avocat de Mingus Reedus, Priya Chaudhry, a déclaré que « l'innocence de (s)on client deviendra évidente» au fur et à mesure que « les faits émergeront».

Mingus Reedus avait déjà été arrêté en septembre 2021, accusé d'avoir agressé une femme de 24 ans lors du festival San Gennaro à New York. La femme a affirmé que Mingus Reedus lui avait donné un coup de poing au visage à la suite d'une confrontation verbale. Le fils de Norman Reedus et Helena Christensen avait finalement accepté un accord de plaidoyer en mars 2022 sur le chef d'accusation moins grave de trouble à l'ordre public.