Nick Hogan a rendu hommage à son défunt père, Hulk Hogan. Covermedia

Le fils du catcheur et de son ex-femme Linda Hogan a rompu le silence ce week-end, réfléchissant au lien qui l'unissait à celui qui était aussi acteur.

« Mon père était la personne la plus incroyable que j'ai jamais connue et sera toujours mon héros», a-t-il écrit dans un post Instagram. « Il était le père le plus gentil, le plus aimant et le plus incroyable que l'on puisse demander. Je me sens tellement béni d'avoir eu le meilleur père du monde. Il n'était pas seulement le meilleur père, mais aussi mon mentor et mon meilleur ami. Il a toujours été mon meilleur ami et je l'aime et il me manque plus que je ne pourrais jamais l'expliquer.»

En plus de cet hommage sincère, la star de téléréalité a inclus des photos de lui et de son père au fil des ans, et a partagé quelques détails de leurs derniers mois.

« Je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour moi, je lui ai dit à quel point je l'aimais et je l'ai serré dans mes bras dès que j'en ai eu l'occasion. J'ai passé beaucoup de temps avec lui ces dernières années, après être retourné en Floride pour être plus proche de lui, et je suis tellement reconnaissant pour ces souvenirs. Ce sont les meilleurs moments de ma vie. Je t'aime tellement, Big Dog», a conclu le jeune homme de 35 ans.

Terry Bollea, de son vrai nom, est mort à son domicile de Floride d'un infarctus du myocarde. Hulk Hogan avait été hospitalisé à plusieurs reprises auparavant et son décès a été suivi d'une pluie d'hommages dont celui de Sylvester Stallone et du président Donald Trump, dont il était devenu un fervent partisan après avoir soutenu Barack Obama.