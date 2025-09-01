  1. Clients Privés
Décédée il y a 28 ans Pour le frère de lady Di, le 31 août est toujours «un jour impossible»

Covermedia

1.9.2025 - 11:42

Charles Spencer, frère de la princesse Diana, a commémoré le 28e anniversaire de sa mort avec un message et des photos sur Instagram. La mère des princes William et Harry est décédée le 31 août 1997 à 36 ans, à la suite d'un accident de voiture survenu à Paris.

LA princesse Diana est morte à Paris le 31 août 1997.
LA princesse Diana est morte à Paris le 31 août 1997.

Covermedia

01.09.2025, 11:42

Charles Spencer, 9e comte Spencer, a marqué le 28e anniversaire de la mort de sa sœur Diana, princesse de Galles, en apportant un bouquet de fleurs sur le lieu de sa sépulture à Althorp Estate.

« Des fleurs que nous avons coupées ce matin dans les jardins d'Althop pour l'Île », a légendé Charles sur deux photos, dont une de la composition florale rose et blanche et une autre de l'île privée où Diana est enterrée. Il a partagé les clichés sur Instagram le 31 août, qui reste, pour lui, « toujours un jour impossible ».

La princesse Diana est décédée le 31 août 1997 à l'âge de 36 ans, à la suite d'un accident de voiture survenu à Paris au côté de son compagnon Dodi al-Fayed. Elle a été enterrée sur une île située au milieu d'un lac sur le terrain de la maison de son enfance, Althorp House, où son frère réside toujours aujourd'hui.

Le mois dernier, le comte Spencer a rappelé l'héritage de sa sœur à l'occasion des 44 ans de son mariage avec son ex-mari, le roi Charles III, en partageant une photo de lui et de Diana lorsqu'ils étaient enfants.

« Un été lointain, au bord de la piscine de notre maison d'enfance, Park House, à Sandringham », a légendé Charles Spencer dans un post Instagram du 29 juillet, qui les montre en maillot de bain. « Diana et moi montrons tous deux fièrement nos badges de natation, cousus sur nos maillots de bain », a ajouté le frère de la princesse Diana.

