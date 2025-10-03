Le grand-duc Henri 1er de Luxembourg a abdiqué!

Après 25 ans de règne, le grand-duc Henri 1er de Luxembourg passe officiellement la main à son fils le prince Guillaume ce 3 octobre.

Henri (à droite), grand-duc de Luxembourg, et Maria Teresa (à gauche), grande-duchesse de Luxembourg, arrivent pour la cérémonie d'abdication du grand-duc Henri au palais grand-ducal de Luxembourg, le 3 octobre 2025. Henri, grand-duc de Luxembourg, abdiquera le 3 octobre 2025 après 25 ans de règne. KEYSTONE

Rédaction blue News Valérie Passello

Ce vendredi 3 octobre est une journée historique au Luxembourg. Une première étape a déjà été franchie il y a un an, le 8 octobre 2024, lorsque le grand-Duc héritier Guillaume a été nominé par son père en tant que lieutenant-représentant.

Après cette première délégation de pouvoirs, le fils aîné d'Henri 1er est officiellement devenu Guillaume V à 10h précises ce matin. La journée a débuté par la signature de l'arrêté grand-ducal d'abdication et toute une série de cérémonies vont suivre, à commencer par la prestation de serment du nouveau monarque.

Le grand-duc Guillaume de Luxembourg, à droite, lève la main lors d'une cérémonie de prestation de serment dans la salle de séance de la Chambre des députés à Luxembourg, le vendredi 3 octobre 2025. (AP Photo/Omar Havana) KEYSTONE

À l'issue de la cérémonie à la Chambre des députés, direction le palais grand-ducal où Guillaume V, son épouse Stéphanie et leurs enfants le prince Charles et le prince François, apparaîtront sur le balcon pour saluer la population. Ils seront ensuite rejoints par le grand-duc Henri et la grande-Duchesse Maria Teresa, ainsi que par la famille royale belge et la famille royale néerlandaise, indique le site internet du gouvernement luxembourgeois.

Une belle brochette d'invités

Le roi et la reine des Pays-Bas sont de la partie, avec leur fille Catharina-Amalia des Pays-Bas, princesse d'Orange. Le roi et de la reine des Belges, accompagnées de la princesse héritière Élisabeth, duchesse de Brabant figurent aussi parmi les convives. À noter encore la présence de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola et du président du Conseil européen, António Costa.

En marge des cérémonies officielles, le Premier ministre Luc Frieden accueillera le président de la République française, Emmanuel Macron, pour un entretien en tête-à-tête au château de Senningen.

Il est à relever également que le prince William et Kate Middleton étaient conviés à cette journée, selon «Purepeople», mais qu'ils ont décliné l'invitation. Les membres de la couronne espagnole et la famille princière de Monaco ne seront pas des festivités non plus.

Bain de foule, fête populaire et dîner de gala

Après les salutations au balcon du palais, le public est invité à se rassembler sur la place Guillaume II. Le nouveau couple grand-ducal et les invités se rendront à pied vers l'Hôtel de Ville, où se tiendra une séance solennelle avec un discours du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, et la signature du livre d'or.

Le nouveau grand-duc et son épouse rencontreront ensuite le public lors d'un bain de foule sur la place Guillaume II, avant de se rendre à pied au Cercle Cité, pour une réception offerte par le gouvernement.

La journée se terminera avec un grand dîner de gala au palais grand-ducal en présence de nombreux invités, notamment les familles royales néerlandaise et belge, le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, ainsi que le président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et sa conjointe Elke Büdenbender.

Une monarchie constitutionnelle

Le Luxembourg est une monarchie constitutionnelle unitaire à régime parlementaire. Le grand-duc joue un rôle important dans le fonctionnement de l’État luxembourgeois.

Dans sa fonction officielle, il représente l’État, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il promulgue les lois et les met en oeuvre. Il s'occupe aussi des traités internationaux, il est en charge de nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il se doit en outre d'être politiquement neutre.