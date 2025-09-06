  1. Clients Privés
Hisahito Le Japon célèbre la majorité de l'héritier au trône

ATS

6.9.2025 - 06:50

Le Japon a célébré samedi l'entrée dans l'âge adulte du prince Hisahito, seul jeune héritier masculin au trône, sur les épaules duquel repose l'avenir de la famille impériale. Seul un homme peut accéder au trône au Japon.

Le prince Hisahito a porté une coiffe traditionnelle symbolisant sa maturité, lors de la cérémonie officielle au palais impérial de Tokyo.
Le prince Hisahito a porté une coiffe traditionnelle symbolisant sa maturité, lors de la cérémonie officielle au palais impérial de Tokyo.
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 06:50

06.09.2025, 07:26

Hisahito, neveu de l'empereur Naruhito, a porté une coiffe traditionnelle symbolisant sa maturité, lors de la cérémonie officielle au palais impérial de Tokyo. «Je m'acquitterai de mes devoirs, conscient de mes responsabilités en tant que membre adulte de la famille impériale», a-t-il déclaré.

Tabou persistant. «Pénis longs comme le visage» - Au Japon, une exposition fait jaser

Tabou persistant«Pénis longs comme le visage» - Au Japon, une exposition fait jaser

Le jeune étudiant, deuxième en ligne à pouvoir devenir empereur, après son père, fêtait ses 19 ans samedi. Il est devenu majeur à ses 18 ans, mais la cérémonie a été retardée d'un an pour lui permettre de terminer ses études secondaires. La famille impériale ne détient aucun pouvoir politique. L'institution conserve toutefois une forte valeur symbolique au Japon.

Dynastie la plus ancienne au monde

Le jeune prince est le fils unique du prince Akishino, 59 ans, frère de l'empereur Naruhito, 65 ans et de la princesse Kiko, 58 ans. La fille unique de Naruhito, 23 ans, ne peut pas succéder à son père, selon la règle en place depuis 1947, car elle est une femme, une disposition critiquée par un comité de l'ONU.

80 ans, «comme si c'était hier». 9 août 2025, 11h02: Nagasaki se fige dans le silence pour commémorer la bombe

80 ans, «comme si c'était hier»9 août 2025, 11h02: Nagasaki se fige dans le silence pour commémorer la bombe

L'institution a été modernisée par l'empereur Akihito, qui a abdiqué en 2019 pour raisons d'âge et de santé. Des travaux parlementaires ont été ouverts en 2024 pour discuter d'un assouplissement des règles de succession impériale. Neuf Japonais sur dix sont favorables à ce qu'une femme puisse accéder au trône, selon un sondage de l'agence de presse Kyodo.

Selon la religion shinto, les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil, Amaterasu. La légende fait remonter leur lignée à plus de 2600 ans. C'est la dynastie la plus ancienne au monde, même si les premiers empereurs historiquement attestés ont régné au VIe siècle après Jésus-Christ.

