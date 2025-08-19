  1. Clients Privés
«Wow, c'est incroyable» Le jour ou Kristin Davis a dîné en tête à tête Matthew Perry

Covermedia

19.8.2025 - 17:15

Un ami de Kristin Davis lui a organisé un dîner avec Matthew Perry à la fin des années 90. Un moment dont l'actrice de Sex and the City s'est récemment souvenue dans un épisode de son podcast Are You a Charlotte?

Kristin Davis
Kristin Davis

Covermedia

19.08.2025, 17:15

Kristin Davis a révélé avoir eu un rancard avec Matthew Perry.

L'actrice de And Just Like That a évoqué cette rencontre au micro de son propre podcast Are You a Charlotte? le 18 août (25), expliquant qu'un ami proche avait décidé qu'elle serait un bon parti pour l'acteur de Friends, aujourd'hui décédé.

« Il n'est pas mon avocat, mais c'est un avocat sympa, et il m'a arrangé un date avec Matthew Perry», a expliqué la star de 60 ans à Brian Van Holt. « En 98, 99, 97 peut-être. J'ai l'impression que c'était entre Melrose Place, que j'ai fait avant Sex and the City, et c'était dans une maison. C'était un dîner. C'était très discret».

À l'époque, Mathew Perry était « si heureux» grâce à sa carrière en plein essor.

De son côté, Kristin Davis ressentait peu d'épanouissement dans son travail pour la série Melrose Place – son personnage ayant été tué au bout d'un an.

« Matthew est adorable. Il était assis à côté de moi. Il me disait à quel point il était ravi, à quel point ils étaient heureux sur le plateau de Friends, et qu'il avait fait un film avec Salma Hayek. Je me suis dit: «Wow, il est tellement heureux»», s'est souvenue la star, qui n'a pu s'empêcher de comparer le bonheur du comédien à sa propre expérience: « J'avais connu Melrose (Place). D'une certaine manière, ce n'était pas l'endroit le plus heureux et c'était stressant. Il y avait quinze réguliers dans la série. Tout le monde avait l'impression qu'il serait coupé d'un moment ou un autre. Alors je me suis dit: «Wow, c'est incroyable, tu es si heureux».

Or, si les deux comédiens se sont bien entendus pendant le dîner, leur relation est restée platonique.

Matthew Perry est décédé en octobre 2023 à l'âge de 54 ans.

