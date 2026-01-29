  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Médicament amincissant Le mari d'une célèbre présentatrice italienne frôle la mort 

ai-scrape

29.1.2026 - 09:19

Nicola Carraro, producteur et mari de Mara Venier, a raconté son expérience avec un médicament amaigrissant qui a failli lui coûter la vie.

La présentatrice italienne Mara Venier et son mari, le célèbre producteur Nicola Carraro (photo d'archives).
La présentatrice italienne Mara Venier et son mari, le célèbre producteur Nicola Carraro (photo d'archives).
imago/Matteo Gribaudi

Alessia Moneghini

29.01.2026, 09:19

29.01.2026, 11:46

Nicola Carraro, producteur bien connu et mari de Mara Venier, a récemment partagé un épisode dramatique de sa vie dans les pages de l'hebdomadaire «Chi».

Cité par «Adnkronos», Nicola Carraro a révélé qu'il avait dû faire face à une grave crise de santé due à un médicament amaigrissant qui lui avait causé une pancréatite aiguë, l'obligeant à subir une intervention chirurgicale à l'hôpital San Raffaele de Milan.

«Ce fut une année de véritable épreuve», a déclaré le mari de la présentatrice, qui fêtera ses 84 ans le 1er février, en décrivant les trois semaines d'hospitalisation et le soutien constant de sa femme, qui se déplaçait fréquemment de Rome pour être près de lui.

Une période difficile

Cette période difficile a été évoquée lors d'un épisode de l'émission «La volta buona» sur la Rai1, où le professeur Giorgio Calabrese a souligné les dangers de l'utilisation de médicaments sans contrôle médical, en insistant sur l'importance d'une évaluation clinique.

L'année écoulée a été particulièrement difficile pour Carraro, comme l'a confirmé Venier à plusieurs reprises. Le producteur a dû faire face à divers problèmes de santé qui l'ont amené à déménager à Milan pour recevoir des soins spécialisés.

Dans une publication sur les médias sociaux, Carraro a montré son état en fauteuil roulant, expliquant qu'il souffrait d'une «combinaison mortelle d'hernie discale et de problèmes pulmonaires», qui nécessitait une longue période de rétablissement.

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
«Elle m'a attrapé le bras en me disant: 'je vais te péter la gueule'»
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
L'ex-maire et la «voyante ventriloque»: une affaire qui n'en finit plus
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»