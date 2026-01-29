Nicola Carraro, producteur et mari de Mara Venier, a raconté son expérience avec un médicament amaigrissant qui a failli lui coûter la vie.

La présentatrice italienne Mara Venier et son mari, le célèbre producteur Nicola Carraro (photo d'archives). imago/Matteo Gribaudi

Alessia Moneghini

Nicola Carraro, producteur bien connu et mari de Mara Venier, a récemment partagé un épisode dramatique de sa vie dans les pages de l'hebdomadaire «Chi».

Cité par «Adnkronos», Nicola Carraro a révélé qu'il avait dû faire face à une grave crise de santé due à un médicament amaigrissant qui lui avait causé une pancréatite aiguë, l'obligeant à subir une intervention chirurgicale à l'hôpital San Raffaele de Milan.

«Ce fut une année de véritable épreuve», a déclaré le mari de la présentatrice, qui fêtera ses 84 ans le 1er février, en décrivant les trois semaines d'hospitalisation et le soutien constant de sa femme, qui se déplaçait fréquemment de Rome pour être près de lui.

Une période difficile

Cette période difficile a été évoquée lors d'un épisode de l'émission «La volta buona» sur la Rai1, où le professeur Giorgio Calabrese a souligné les dangers de l'utilisation de médicaments sans contrôle médical, en insistant sur l'importance d'une évaluation clinique.

L'année écoulée a été particulièrement difficile pour Carraro, comme l'a confirmé Venier à plusieurs reprises. Le producteur a dû faire face à divers problèmes de santé qui l'ont amené à déménager à Milan pour recevoir des soins spécialisés.

Dans une publication sur les médias sociaux, Carraro a montré son état en fauteuil roulant, expliquant qu'il souffrait d'une «combinaison mortelle d'hernie discale et de problèmes pulmonaires», qui nécessitait une longue période de rétablissement.