«Je voulais te dire à quel point...» Le message émouvant de Gad Elmaleh à Isabelle Nanty

Covermedia

22.9.2025 - 10:39

Gad Elmaleh a pris un moment lors de son récent passage dans C à vous pour partager son affection envers Isabelle Nanty. La comédienne a été victime plus tôt dans le mois d'un accident de voiture dont elle se remet.

Si des proches et amis de l'actrice ont assuré, quelques jours après son hospitalisation d'urgence à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, que les nouvelles étaient « rassurantes» et qu'elle allait « bien», Gad Elmaleh a tenu à rappeler sur le plateau de C à vous ce week-end à quel point sa collègue avait été « importante dans (s)on chemin».

« Je vais laisser ce message à Isabelle Nanty», a-t-il commencé. « Je sais qu'elle va mieux et qu'elle se fait soigner et je pense à elle.»

Invité à regarder la caméra comme s'il s'adressait directement à la star du film Les Tuche, Gad Elmaleh a poursuivi son message: « Je voulais te dire à quel point tu as été importante dans mon chemin, dans ma carrière et à quel point tu m'as révélé et à quel point ça a une valeur inouïe, infinie cette confiance que tu m'as donnée en moi. Tu me disais: «Tu as déjà tout, va le chercher plutôt que d'essayer d'imiter les autres». Alors merci»».

Les yeux brillants, l'humoriste a reconnu être « un peu ému», avant de conclure son message par: « Je t'aime fort et on se rappelle», et de souhaiter à la comédienne un « prompt rétablissement et qu'elle nous revienne avec son humour, sa joie, son talent, son intelligence et sa beauté».

Isabelle Nanty, qui n'était pas au volant du véhicule, aurait souffert de trois côtes cassées et subi un « coup du lapin», selon Le Parisien. Sa sortie d'hôpital était espérée le 15 ou le 16 septembre dernier, d'après RTL.

