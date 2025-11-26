  1. Clients Privés
Apparitions en blanc Le mystère des looks immaculés de Charlène de Monaco

Marjorie Kublun

26.11.2025

C’est un constat frappant : Charlène de Monaco semble multiplier les apparitions en blanc ces derniers temps. Et puisque rien n’est laissé au hasard dans la garde-robe des têtes couronnées, un décryptage s’impose.

Charlène de Monaco avait également fait sensation récemment au Ballon d’Or, vêtue d’une robe blanche épurée à dos nu signée Elie Saab.
Charlène de Monaco avait également fait sensation récemment au Ballon d’Or, vêtue d’une robe blanche épurée à dos nu signée Elie Saab.
Imago

Marjorie Kublun

26.11.2025, 08:49

26.11.2025, 12:10

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Charlène de Monaco est apparue dans de multiples tenues blanches en 2025.
  • Elle avait par exemple fait sensation au Ballon d’Or, vêtue d’une robe blanche épurée à dos nu signée Elie Saab.
  • Si elle arbore le blanc lors d’événements à forte portée nationale, comme la fête du 19 novembre, ce n'est pas non plus un hasard.
Montre plus

Élégante en blanc immaculé – un style qu’elle affectionne particulièrement –, la princesse a encore marqué les esprits le 19 novembre, jour de la fête nationale monégasque. À la messe célébrée à la cathédrale Notre-Dame-Immaculée, elle est apparue aux côtés de la famille princière dans un total look blanc signé Armani, maison réputée pour son esthétique épurée et intemporelle. La tenue se composait d’un pantalon évasé, d’un blazer long cintré aux épaules structurées et d’une blouse à col lavallière, assortie d’un bibi et d’escarpins pointus.

A l'occasion de la fête nationale monégasque, Charlène de Monaco arborait un tailleur-pantalon blanc.
A l'occasion de la fête nationale monégasque, Charlène de Monaco arborait un tailleur-pantalon blanc.
IMAGO/KCS Presse

Le même jour, l’épouse du prince Albert II a ensuite opté pour une robe longue scintillante blanc cassé, qu’elle avait accessoirisée du diadème aux onze diamants en forme de poire qu’elle portait le jour de son mariage.

Elle avait également fait sensation récemment au Ballon d’Or, vêtue d’une robe blanche épurée à dos nu signée Elie Saab, qui a captivé les photographes et offert un moment mode mémorable.

Parmi ses apparitions les plus commentées figure aussi la tenue immaculée qu’elle arborait à la messe inaugurale du pape Léon XIV : une robe blanche accompagnée d’un voile de dentelle fine. Un choix loin d’être anodin, car le protocole exige normalement des femmes qu’elles portent une longue robe noire à manches longues ainsi qu’une mantille lors des audiences papales. Charlène n’a toutefois enfreint aucune règle : en tant que princesse catholique, elle bénéficie du « privilège du blanc », qui l’autorise à porter cette couleur, symbole de paix et d’appartenance à la tradition catholique.

Charlène de Monaco bénéficie du « privilège du blanc », la raison pour laquelle elle ne portait pas de noir à la messe inaugurale du pape Léon XIV au mois de mai.
Charlène de Monaco bénéficie du « privilège du blanc », la raison pour laquelle elle ne portait pas de noir à la messe inaugurale du pape Léon XIV au mois de mai.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Le blanc revêt également une dimension patriotique : il s’agit de l’une des deux couleurs du drapeau monégasque. C’est d’ailleurs pour cette raison que la princesse privilégie souvent cette teinte lors d’événements à forte portée nationale, comme la fête du 19 novembre — au même titre que le rouge.

Le blanc, cette contre-tendance

Les maisons de mode s’accordent sur un point pour le printemps-été 2026 : le blanc s’imposera largement. De Ralph Lauren à Adam Lippes, nombre de créateurs ont présenté des silhouettes immaculées, parfois rehaussées de touches de noir. Ce retour massif n’est pas anodin : il marque peut-être le début d’une ère plus réfléchie dans la mode, débarrassée d'effets tape-à-l’œil qui ont dominé ces dernières années.

C’est une impulsion presque culturelle : «moins, c’est plus». Les tons neutres gagnent du terrain, la recherche d’une « tranquillité émotionnelle » s’impose et l’attention se déplace vers l’essentiel : la coupe, la qualité des matières, la durabilité, l’intemporalité.

Dans cette perspective, le goût affirmé de Charlène pour le blanc s’inscrit parfaitement : un choix dépouillé, maîtrisé, qui renforce l’image de sérénité et de calme élégant qu’elle projette — et qui résonne pleinement avec les aspirations esthétiques du moment.

Archive sur Charlène de Monaco

Charlène de Monaco plutôt audacieuse pour une princesse!

Charlène de Monaco plutôt audacieuse pour une princesse!

Charlène de Monaco est connue pour sa versatilité en matière de coiffure, mais elle convainc également sur toute la ligne question mode. Découvrez en vidéo quelques looks inoubliables de la princesse.

13.07.2023

