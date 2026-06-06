Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le neveu de Charles III a dit «oui» Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew

dpa

6.6.2026 - 19:05

La famille royale britannique a célébré un mariage dans un petit village anglais. Les filles de l'ex-prince Andrew étaient également de la partie.

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery
Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Phillips et Sperling se sont mariés dans un pittoresque village anglais.

Phillips et Sperling se sont mariés dans un pittoresque village anglais.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Le couple royal britannique a été accueilli par des acclamations.

Le couple royal britannique a été accueilli par des acclamations.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Les fiançailles ont été annoncées à l'été 2025.

Les fiançailles ont été annoncées à l'été 2025.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Le prince William et son épouse, la princesse Kate, ont également assisté à la cérémonie.

Le prince William et son épouse, la princesse Kate, ont également assisté à la cérémonie.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie se sont rendues à Kemble.

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie se sont rendues à Kemble.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery
Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Phillips et Sperling se sont mariés dans un pittoresque village anglais.

Phillips et Sperling se sont mariés dans un pittoresque village anglais.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Le couple royal britannique a été accueilli par des acclamations.

Le couple royal britannique a été accueilli par des acclamations.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Les fiançailles ont été annoncées à l'été 2025.

Les fiançailles ont été annoncées à l'été 2025.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. Le prince William et son épouse, la princesse Kate, ont également assisté à la cérémonie.

Le prince William et son épouse, la princesse Kate, ont également assisté à la cérémonie.

Photo: dpa

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie se sont rendues à Kemble.

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie se sont rendues à Kemble.

Photo: dpa

,

DPA, Rédaction blue News

06.06.2026, 19:05

07.06.2026, 08:54

C'est dans un village pittoresque du comté anglais de Gloucestershire que la famille royale britannique a célébré le mariage du neveu du roi Charles III (77 ans), Peter Phillips, et de son épouse Harriet. Le fils de la princesse Anne a épousé l'infirmière lors d'une cérémonie privée à l'église All Saints' Church dans le petit village de Kemble.

Selon les médias, le monarque britannique et son épouse, la reine Camilla (78 ans), ont été accueillis par des acclamations lorsqu'ils sont arrivés à l'église. Des images montrent le couple sortir de la voiture avec un large sourire. Le couple héritier du trône, le prince William (43 ans) et la princesse Kate (44 ans), ont également participé aux festivités.

La famille royale avait annoncé leurs fiançailles à l'été 2025. Phillips ne porte pas de titre royal suite à une décision prise très tôt par Anne et son premier mari Mark Phillips.

Selon la BBC, Peter Phillips et Harriet Sperling, qui portera désormais également le nom de Phillips, ont commencé leur relation en 2024. L'homme de 48 ans s'est donc séparé de sa première épouse, Autumn Kelly, quatre ans plus tôt.

Les filles de l'ex-prince Andrew parmi les invités

Les filles de l'ex-prince Andrew, tombé bien bas, et de son ex-épouse Sarah Ferguson, la princesse Beatrice (37 ans) et la princesse Eugenie (36 ans), étaient également présentes. Andrew Mountbatten-Windsor a été discrédité dans le cadre du scandale lié à la mort du prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

Au fil du temps, il a été déchu de tous ses titres et honneurs. Dernièrement, il a été arrêté en raison de soupçons d'inconduite dans une fonction publique et la police continue d'enquêter sur lui.

«Ils ne se sont pas quittés en bons termes». Le jour où William s'est fâché tout rouge contre sa mère lady Diana

«Ils ne se sont pas quittés en bons termes»Le jour où William s'est fâché tout rouge contre sa mère lady Diana

Vendredi dernier, Andrew a de nouveau fait les gros titres. Comme l'a révélé un rapport de la Cour des comptes britannique, le National Audit Office (NAO), le frère de Charles a non seulement vécu pendant des années dans la luxueuse propriété Royal Lodge à Windsor sans payer de loyer, mais il a également perçu des revenus provenant de la sous-location de bâtiments annexes.

Selon le rapport, Beatrice et Eugenie disposent également de contrats de location très avantageux pour leurs propriétés royales - mais elles ne doivent pas payer, car c'est l'oncle Charles qui règle la facture. Et ce, bien qu'elles n'exercent aucune fonction officielle pour la famille royale.

Scandale Andrew. Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?

Scandale AndrewBeatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?

Les plus lus

Vous allez prendre l'avion ? Attention à ces changements !
Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew
Vers la fin du sport obligatoire à l'école, milliards suisses investis aux USA, écrémage au SEM
Xhaka agacé, Ndoye affûté : un bilan mitigé
Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions
«Ma grand-mère avait vu ce que faisaient les nazis. Pourtant elle a décidé d'adhérer»