Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew

La famille royale britannique a célébré un mariage dans un petit village anglais. Les filles de l'ex-prince Andrew étaient également de la partie.

Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery Phillips et Sperling se sont mariés dans un pittoresque village anglais. Photo: dpa Le couple royal britannique a été accueilli par des acclamations. Photo: dpa Les fiançailles ont été annoncées à l'été 2025. Photo: dpa Le prince William et son épouse, la princesse Kate, ont également assisté à la cérémonie. Photo: dpa La princesse Béatrice et la princesse Eugénie se sont rendues à Kemble. Photo: dpa Le neveu du roi Charles épouse une infirmière - Gallery Phillips et Sperling se sont mariés dans un pittoresque village anglais. Photo: dpa Le couple royal britannique a été accueilli par des acclamations. Photo: dpa Les fiançailles ont été annoncées à l'été 2025. Photo: dpa Le prince William et son épouse, la princesse Kate, ont également assisté à la cérémonie. Photo: dpa La princesse Béatrice et la princesse Eugénie se sont rendues à Kemble. Photo: dpa

DPA, Rédaction blue News dpa

C'est dans un village pittoresque du comté anglais de Gloucestershire que la famille royale britannique a célébré le mariage du neveu du roi Charles III (77 ans), Peter Phillips, et de son épouse Harriet. Le fils de la princesse Anne a épousé l'infirmière lors d'une cérémonie privée à l'église All Saints' Church dans le petit village de Kemble.

Selon les médias, le monarque britannique et son épouse, la reine Camilla (78 ans), ont été accueillis par des acclamations lorsqu'ils sont arrivés à l'église. Des images montrent le couple sortir de la voiture avec un large sourire. Le couple héritier du trône, le prince William (43 ans) et la princesse Kate (44 ans), ont également participé aux festivités.

Royal Wedding 💍

Bride Harriet Sperling arrives at All Saints Church in Kemble, for her wedding to Peter Phillips, the son of Princess Anne.

Peter’s daughters Savannah and Isla and Harriet’s daughter, Georgina, are the bridesmaids.

Before the bride arrived, King Charles, Queen… pic.twitter.com/Vb6t03W75U — Chris Ship (@chrisshipitv) June 6, 2026

La famille royale avait annoncé leurs fiançailles à l'été 2025. Phillips ne porte pas de titre royal suite à une décision prise très tôt par Anne et son premier mari Mark Phillips.

Before the bride, Prince William and Princess Kate 👇 pic.twitter.com/n6uJColGCH — Chris Ship (@chrisshipitv) June 6, 2026

Selon la BBC, Peter Phillips et Harriet Sperling, qui portera désormais également le nom de Phillips, ont commencé leur relation en 2024. L'homme de 48 ans s'est donc séparé de sa première épouse, Autumn Kelly, quatre ans plus tôt.

Les filles de l'ex-prince Andrew parmi les invités

Les filles de l'ex-prince Andrew, tombé bien bas, et de son ex-épouse Sarah Ferguson, la princesse Beatrice (37 ans) et la princesse Eugenie (36 ans), étaient également présentes. Andrew Mountbatten-Windsor a été discrédité dans le cadre du scandale lié à la mort du prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

Peter Phillips also invited his cousins, Princesses Beatrice and Eugenie, with their husbands Edo and Jack.

It’s the first time they’ve been seen in public following the revelation they live in royal palaces while their uncle, King Charles, pays their rent.

Former prince Andrew… pic.twitter.com/uAdoKGifeM — Chris Ship (@chrisshipitv) June 6, 2026

Au fil du temps, il a été déchu de tous ses titres et honneurs. Dernièrement, il a été arrêté en raison de soupçons d'inconduite dans une fonction publique et la police continue d'enquêter sur lui.

Vendredi dernier, Andrew a de nouveau fait les gros titres. Comme l'a révélé un rapport de la Cour des comptes britannique, le National Audit Office (NAO), le frère de Charles a non seulement vécu pendant des années dans la luxueuse propriété Royal Lodge à Windsor sans payer de loyer, mais il a également perçu des revenus provenant de la sous-location de bâtiments annexes.

Selon le rapport, Beatrice et Eugenie disposent également de contrats de location très avantageux pour leurs propriétés royales - mais elles ne doivent pas payer, car c'est l'oncle Charles qui règle la facture. Et ce, bien qu'elles n'exercent aucune fonction officielle pour la famille royale.