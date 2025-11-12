L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé

Le palais de Buckingham s'apprêterait à rebaptiser l'ancien prince Andrew, quelques semaines après avoir annoncé son nouveau nom de famille Mountbatten Windsor. Selon une déclaration de l'historien royal Ian Llloyd au Times, il s'agirait d'y introduire un détail, mais qui a son importance.

Le nom de famille d'Andrew Mountbatten Windsor devrait à nouveau être modifié.

Covermedia Covermedia

Le palais de Buckingham s'apprêterait à rebaptiser l'ancien prince, quelques semaines après avoir annoncé son nouveau nom de famille.

Après avoir été officiellement déchu de ses titres et renommé citoyen ordinaire le mois dernier à la suite des allégations concernant son amitié avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, le frère du roi Charles III avait choisi pour nouveau nom de famille celui de « Mountbatten Windsor», qui ne comporte pas de trait d'union.

Cependant, des documents officiels suggèrent que le nom de famille double – qui a été introduit pour la première fois en 1960 pour tenir compte du nom de famille allemand du prince Phillip, Mountbatten – est historiquement écrit avec un trait d'union. C'était la préférence de sa mère, la défunte reine Élisabeth II.

L'historien spécialiste de la couronne Ian Llloyd a déclaré au Times qu'il avait été « surpris» par l'annonce, en octobre, du nouveau nom de famille d'Andrew, sans trait d'union. « J'ai été assez surpris lorsque la déclaration du Palais a annoncé le nom d'Andrew sans trait d'union, étant donné le précédent historique qui en prévoyait un», a-t-il déclaré au journal.

« Le prince Philip s'était plaint d'être «le seul homme du pays à ne pas être autorisé à donner son nom à ses enfants», ce qui faisait de lui «rien d'autre qu'un fichu mollusque». La déclaration du Conseil privé de la Reine était donc un moyen de préserver le nom Mountbatten pour les générations futures», a expliqué l'historien royal, qui a ajouté: « Malgré tout ce qui s'est passé, je pense que le prince Philip serait au moins heureux de savoir que le nom Mountbatten est toujours vivant».

Plusieurs autres membres de la famille, dont la princesse Anne, âgée de 75 ans, et le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison, âgé de six ans, utilisent Mountbatten-Windsor, avec un trait d'union, comme nom de famille.