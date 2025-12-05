Le père de Meghan Markle a subi une amputation de la jambe

Thomas Markle, en urgence vitale, a été hospitalisé aux Philippines, où il vit. Malheureusement, l'équipe médicale n'a pas pu sauver sa jambe, rapporte le Daily Mail.

Meghan, Duchess Of Sussex

Covermedia Covermedia

Le père de la duchesse de Sussex, Thomas Markle a perdu sa jambe gauche, au-dessous du genou, lors d'une intervention chirurgicale d'urgence pour traiter un caillot sanguin.

L'homme de 81 ans a subi une opération de trois heures à Cebu, aux Philippines, le 3 décembre pour subir une ablation au-dessous du genou après que son pied est « devenu bleu, puis noir », selon son fils Thomas Jr.

« Mon père est très courageux », a déclaré ce dernier au Daily Mail. « C'est arrivé très vite. Je l'ai emmené à l'hôpital local où ils ont fait des scanners et une échographie et ont dit qu'il fallait amputer la jambe. »

Thomas Markle Jr, qui est l'aidant principal de son père, a expliqué que le patient avait été transporté d'urgence en ambulance dans un plus grand hôpital de Cebu où les médecins l'avaient immédiatement amputé.

« Il n'y avait pas d'autre choix. On m'a dit que la jambe devait être enlevée et que c'était une question de vie ou de mort », a-t-il ajouté. « C'était soit: «Nous opérons maintenant et retirons la jambe», soit: ‘Il risque de mourir’... Le pronostic vital était engagé. »

Thomas Markle est dans un état stable en soins intensifs et sera surveillé de près par les médecins, qui se sont dits « extrêmement préoccupés » par les infections potentielles. Il devra également subir une autre opération pour retirer un caillot sanguin dans sa cuisse gauche.

« Papa a un long chemin à parcourir. C'était une opération importante, mais il en avait besoin pour rester en vie», a déclaré le demi-frère de Meghan Markle. « Je demande à tout le monde d'avoir une pensée pour lui. C'est un homme courageux et résistant. Je demande à Meghan de lui témoigner de la compassion en ce moment très difficile. »

Le chef éclairagiste à la retraite s'est éloigné de sa fille depuis qu'elle s'est mariée au prince Harry en 2018, et n'a jamais rencontré son mari ou ses enfants, Archie, six ans, et Lilibet, quatre ans.

Thomas Markle, qui a eu sa fille avec son ex-femme Doria Ragland, a accumulé les problèmes de santé ces dernières années, dont deux crises cardiaques en mai 2018, juste avant le mariage du duc et de la duchesse, et un accident vasculaire cérébral en 2022. Il a déménagé aux Philippines au début de cette année pour éviter de faire face à la présence médiatique du couple.