Le père de Meghan Markle a subi une amputation de la jambe

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Le pronostic vital était engagé» Le père de Meghan Markle a subi une amputation de la jambe

Covermedia

5.12.2025 - 19:55

Thomas Markle, en urgence vitale, a été hospitalisé aux Philippines, où il vit. Malheureusement, l'équipe médicale n'a pas pu sauver sa jambe, rapporte le Daily Mail.

Meghan, Duchess Of Sussex
Meghan, Duchess Of Sussex

Covermedia

05.12.2025, 19:55

Le père de la duchesse de Sussex, Thomas Markle a perdu sa jambe gauche, au-dessous du genou, lors d'une intervention chirurgicale d'urgence pour traiter un caillot sanguin.

L'homme de 81 ans a subi une opération de trois heures à Cebu, aux Philippines, le 3 décembre pour subir une ablation au-dessous du genou après que son pied est « devenu bleu, puis noir », selon son fils Thomas Jr.

« Mon père est très courageux », a déclaré ce dernier au Daily Mail. « C'est arrivé très vite. Je l'ai emmené à l'hôpital local où ils ont fait des scanners et une échographie et ont dit qu'il fallait amputer la jambe. »

«Vous avez élu un roi». Harry glisse un tacle à Donald Trump lors d'un talk-show

«Vous avez élu un roi»Harry glisse un tacle à Donald Trump lors d'un talk-show

Thomas Markle Jr, qui est l'aidant principal de son père, a expliqué que le patient avait été transporté d'urgence en ambulance dans un plus grand hôpital de Cebu où les médecins l'avaient immédiatement amputé.

« Il n'y avait pas d'autre choix. On m'a dit que la jambe devait être enlevée et que c'était une question de vie ou de mort », a-t-il ajouté. « C'était soit: «Nous opérons maintenant et retirons la jambe», soit: ‘Il risque de mourir’... Le pronostic vital était engagé. »

Thomas Markle est dans un état stable en soins intensifs et sera surveillé de près par les médecins, qui se sont dits « extrêmement préoccupés » par les infections potentielles. Il devra également subir une autre opération pour retirer un caillot sanguin dans sa cuisse gauche.

« Papa a un long chemin à parcourir. C'était une opération importante, mais il en avait besoin pour rester en vie», a déclaré le demi-frère de Meghan Markle. « Je demande à tout le monde d'avoir une pensée pour lui. C'est un homme courageux et résistant. Je demande à Meghan de lui témoigner de la compassion en ce moment très difficile. »

«Un couple ordinaire». Meghan Markle s'apprête à faire son retour au cinéma !

«Un couple ordinaire»Meghan Markle s'apprête à faire son retour au cinéma !

Le chef éclairagiste à la retraite s'est éloigné de sa fille depuis qu'elle s'est mariée au prince Harry en 2018, et n'a jamais rencontré son mari ou ses enfants, Archie, six ans, et Lilibet, quatre ans.

Thomas Markle, qui a eu sa fille avec son ex-femme Doria Ragland, a accumulé les problèmes de santé ces dernières années, dont deux crises cardiaques en mai 2018, juste avant le mariage du duc et de la duchesse, et un accident vasculaire cérébral en 2022. Il a déménagé aux Philippines au début de cette année pour éviter de faire face à la présence médiatique du couple.

Les plus lus

Trump dévoile une vision nationaliste pour l'Amérique dans le monde
Super-G morose pour les Suisses, Kriechmayr tire son épingle du jeu
Le père de Meghan Markle a subi une amputation de la jambe
«Décision historique» : l’UE inflige une amende de 120 millions d'euros à X
Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans
Canada, Qatar et un barragiste : la Suisse plutôt bien lotie !