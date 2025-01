Le prince George va-t-il rompre avec une tradition séculaire ?

Le prince George pourrait être confronté à une décision qui pourrait rompre une tradition séculaire - c'est la princesse Kate qui en décidera. En choisissant l'école, la famille royale pourrait ouvrir de nouvelles voies.

Le prince George serait le premier héritier du trône dans l'histoire de la famille royale britannique à rompre avec une tradition. IMAGO/i Images

Fabian Tschamper

Le prince George (11 ans), le fils aîné du prince William (42 ans) et de la princesse Kate (43 ans), pourrait être le premier héritier masculin du trône à rompre une tradition séculaire.

La décision de l'école qu'il fréquentera après Lambrook pourrait faire date. Ces dernières semaines, Kate Middleton a été vue en train de visiter deux écoles de jour dans le nord de Londres, ce qui alimente les spéculations sur la future éducation du prince George, 11 ans. C'est ce qu'écrit le journal britannique "Sun".

L'aîné de la fratrie fréquente actuellement l'école privée mixte de Lambrook avec ses frères et sœurs, la princesse Charlotte (9 ans) et le prince Louis (6 ans). La princesse et le prince de Galles seraient intéressés par le fait que leurs enfants continuent à fréquenter la même école. Selon les rumeurs, ils pourraient avoir opté pour le Marlborough College.

Les priorités de Kate et William ont changé

Si George devenait effectivement élève du Marlborough College, il serait le premier héritier masculin du trône à fréquenter une école mixte. Des initiés rapportent toutefois que la décision n'a pas encore été prise, Kate ayant visité deux écoles en décembre.

La princesse de Galles a visité l'University College School (UCS) de Hampstead, «courageusement académique», et l'école Highgate, qui était fermée pour un «visiteur VIP spécial». Ces écoles seraient des choix inattendus pour Kate et William, dont les priorités pourraient avoir changé au cours de l'année écoulée.

Traditionnellement, les enfants royaux fréquentaient Gordonstoun en Écosse, mais cette coutume a été rompue lorsque celui qui était encore le prince Charles et la défunte princesse Diana ont opté pour Eton College. Les experts discutent à présent de la possibilité que le prince George fréquente une école publique.

Kate Middleton elle-même a étudié avec succès au Marlborough College, qui compte une longue liste de diplômés célèbres. L'école propose des cursus exigeants et partage les valeurs philanthropiques de William et Kate. Néanmoins, certains craignent que Marlborough ne devienne trop extravagant, selon «The Sun».

