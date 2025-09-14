Le prince Harry: «J'ai la conscience tranquille»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il évoque son autobiographie Le prince Harry: «J'ai la conscience tranquille»

ATS

15.9.2025 - 01:54

Le prince Harry a défendu la publication, il y a plus de deux ans, de son autobiographie explosive «Spare» (Le suppléant), source de discorde avec sa famille. Il a dit avoir «la conscience tranquille».

Le fils cadet de Charles III est revenu sur le sujet sensible de son autobiographie, énorme succès de librairie, mais qui a été perçue comme une attaque en règle contre l'institution qui l'a vu naître et contre ses proches.
Le fils cadet de Charles III est revenu sur le sujet sensible de son autobiographie, énorme succès de librairie, mais qui a été perçue comme une attaque en règle contre l'institution qui l'a vu naître et contre ses proches.
Keystone

Keystone-SDA

15.09.2025, 01:54

Dans un entretien accordé au Guardian depuis Kiev, où il s'est rendu vendredi avec sa Fondation, la Invictus Games Foundation, le fils cadet de Charles III est revenu sur le sujet sensible de son autobiographie, énorme succès de librairie, mais qui a été perçue comme une attaque en règle contre l'institution qui l'a vu naître et contre ses proches.

L'un veut revenir, l'autre n'est pas prêt. Harry et William, frères ennemis jusqu'à quand?

L'un veut revenir, l'autre n'est pas prêtHarry et William, frères ennemis jusqu'à quand?

«Ce n'est pas une question de revanche, mais de responsabilité», a-t-il assuré dans cet entretien diffusé dimanche, estimant qu'il s'agissait plutôt d'une mise au point «face à des récits (sur lui, ndlr) diffusés dans la presse».

«Je ne pense pas avoir lavé mon linge sale en public. C'était un message difficile, mais je l'ai fait du mieux possible. J'ai la conscience tranquille», a-t-il ajouté.

Cinq ans de rancoeurs

Avant de s'envoler pour l'Ukraine, le duc de Sussex a passé quatre jours dans son pays natal où il a consacré la plupart de son temps à ses oeuvres caritatives.

Mais, à la surprise générale, il a passé mercredi une heure avec son père, le roi Charles.

Après 19 mois. Harry repart du Royaume-Uni, après avoir vu son père

Après 19 moisHarry repart du Royaume-Uni, après avoir vu son père

Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis février 2024, quand Harry, qui a quitté la famille royale et vit en Californie depuis 2020, avait sauté dans un avion apprenant que son père souffrait d'un cancer.

Harry a confié en mai à la BBC qu'il «aimerait beaucoup (se) réconcilier avec (sa) famille», après cinq ans de rancoeurs et de déchirements.

Les plus lus

Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats
Personne ne l'avait remarquée: le Palais fédéral corrige une faute de frappe
Un Anglais se lance dans un défi fou en Suisse pour son fils malade
Trump: «Je ne veux pas faire peur aux investisseurs étrangers»
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Le prince Harry: «J'ai la conscience tranquille»