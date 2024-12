Le prince Harry répond aux rumeurs de divorce avec Meghan Markle

Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, continuent d'intéresser les curieux depuis leur départ de la monarchie britannique en 2020. Lors de l'édition 2024 du sommet DealBook à New York, le prince Harry a été cash sur les rumeurs autour de son couple.

Le prince Harry a répondu aux rumeurs selon lesquelles Meghan Markle et lui seraient sur le point d'annoncer leur séparation. Covermedia

Covermedia

Le duc de Sussex a évoqué ces spéculations lors d'un entretien avec le fondateur du sommet DealBook, Andrew Ross Sorkin, lors de l'évènement organisé par le New York Times. Le duo discutait de l'importante surveillance médiatique dont le couple Sussex fait l'objet.

« Il y a des articles à gauche et droite sur, vous savez, «Pourquoi faites-vous des événements indépendants? Pourquoi ne les faites-vous pas ensemble?»» a fait remarquer l'hôte du sommet.

« Est-ce normal pour vous? Dès qu'il y a un article – elle est en Californie, tu es à New York – on dit «Qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là, n'est-ce pas?» Est-ce une bonne chose pour vous, d'une certaine manière, que l'on s'intéresse autant à vous?», a rétorqué le prince Harry. « Non, ce n'est certainement pas une bonne chose. Apparemment, nous avons acheté ou déménagé 10 ou 12 fois. Nous avons apparemment divorcé 10 ou 12 fois également. Alors on se dit: «Attends, quoi?» C'est difficile à suivre, mais c'est pour ça qu'on l'ignore en quelque sorte. Les personnes que je plains le plus sont les trolls. Leurs espoirs ne cessent de croître et de se transformer en «Oui, oui, oui, oui, oui», et puis ça ne se produit pas. Je suis donc désolée pour eux. Sincèrement, je les plains.»

Le prince de 40 ans a également assuré qu'il appréciait sa vie aux États-Unis.

« J'aime beaucoup vivre ici et élever mes enfants ici», a déclaré le prince Harry, ajoutant que le pays lui offrait certaines activités qu'il «ne pourrait sans doute pas faire au Royaume-Uni».

Harry et Meghan s'offrent une maison au Portugal Le prince Harry et son épouse Meghan Markle seraient tombés amoureux du Portugal lors de vacances l'été dernier et y auraient acheté une propriété. 18.10.2024

Covermedia