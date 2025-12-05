Harry glisse un tacle à Donald Trump lors d'un talk-show

Le prince Harry a fait une apparition dans l'émission «The Late Show with Stephen Colbert» mercredi. Le fils du roi Charles III n'a pas hésité à faire de l'humour sur le président des Etats-Unis Donald Trump.

Prince Harry

Le prince Harry s'en est pris au président américain Donald Trump lors d'un récent talk-show.

Le fils du roi Charles III est apparu dans l'émission The Late Show with Stephen Colbert mercredi soir, participant à un sketch sur les casting des téléfilms de Noël de la société Hallmark.

Au cours de l'épisode, il a plaisanté sur le fait que les Etats-Unis sont « obsédés » par la royauté.

« Vous, les Américains, êtes obsédés par les films de Noël et vous êtes clairement obsédés par la royauté », s'est-il amusé.

L'animateur Colbert a répondu: « Attendez! Je ne dirais pas que nous sommes obsédés par la royauté».

Le prince Harry s'est ensuite attaqué au président américain en déclarant: « Vraiment? J'ai entendu dire que vous aviez élu un roi ». Sous les huées du public, l'animateur du talk-show a concédé que son invité « n'avait pas tort ». Le prince faisait référence au récent mouvement « No Kings », qui a vu le jour après que le défilé d'anniversaire de Donald Trump, en juin, a suscité des protestations dans tous les Etats-Unis.

Le mari de Meghan Markle a poursuivi en plaisantant sur le fait que les Américains sont également fascinés par son parent éloigné, George III, dont les actions et les politiques à l'égard des colonies américaines ont contribué à déclencher la guerre d'Indépendance.

« Et après avoir fait tout un plat de mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, George III », a plaisanté Harry, ce à quoi Stephen Colbert a répondu en qualifiant l'ancien roi d'« espèce d'abruti ». « D'accord, laissez tomber », a répliqué Harry avec légèreté.

Donald Trump n'a pas réagi à ces commentaires, bien qu'il se soit déjà attaqué publiquement au prince Harry. Lorsque le duc et la duchesse de Sussex se sont installés en Californie en 2020, le président des Etats-Unis a déclaré sur les réseaux qu'il « ne paierait pas pour leur sécurité » en Amérique.

Donald Trump a également critiqué Meghan Markle par le passé, déclarant aux journalistes en 2020: « Je souhaite beaucoup de chance à Harry parce qu'il va en avoir besoin », avant d'ajouter qu'il n'était « pas fan » de l'ancienne actrice de Suits.