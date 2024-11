Le prince Harry y est allé fort pour la promotion de ses Invictus Games l'an prochain. Le duc de Sussex a tourné une vidéo pleine d'humour avec l'un des artistes qui se produira à la cérémonie de clôture de son évènement sportif.

Le prince Harry s'est fait faire son « premier tatouage» par Jelly Roll dans une vidéo humoristique destinée à promouvoir les Invictus Games de 2025. Covermedia

Covermedia

Dans les images publiées le 19 novembre sur les réseaux sociaux, le prince de 40 ans retrouve le chanteur dans un studio de tatouage, East Side Ink Tattoo, à New York.

Il commence par lui demander de se produire lors de la cérémonie de clôture de l'événement sportif, qui se tiendra à Vancouver et Whistler, au Canada, en février prochain, mais le natif de Nashville – de son vrai nom Jason DeFord – informe le fils du roi Charles III qu'il va plutôt lui faire un tatouage. « C'est la chose la plus cool qui soit!», déclare-t-il au prince Harry, qui lui répond: « Non, je suis venu ici pour te demander de participer aux Invictus Games. Il n'y a pas de tatouage là-dedans. Je ne peux pas me faire tatouer.»

La star du hip hop lui assure alors qu'il se produira lors des Invictus Games, avant de lui demander de le laisser faire son « premier tatouage». Malgré son hésitation, le duc de Sussex accepte de se faire encrer le bas du dos ou son derrière. Jelly Roll insiste cependant que le seul endroit approprié pour le dessin est le côté de son cou. « C'est pour le monde entier», assure l'artiste de 39 ans en souriant.

Après avoir dévoilé le « tatouage» à un Harry choqué, un gros plan révèle que le dessin comporte le logo « I AM (Je suis)» des Invictus Games ainsi que la signature du chanteur.

« Tu as mis ton nom sur mon cou?» s'étonne le père de deux enfants, tandis que Jelly Roll se lève pour partir, ajoutant d'un air précipité: « On se voit à Vancouver!»

Le prince Harry a fondé les Invictus Games, un événement multisports destiné aux militaires et vétérans blessés ou malades, en 2014. La prochaine édition de l'évènement devrait être la première compétition à proposer des sports d'hiver adaptés, notamment le ski alpin. Elle se déroulera du 8 au 16 février 2025.

