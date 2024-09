Le prince William a confié que Catherine, princesse de Galles, n'était pas encore tirée d'affaire même si elle vient de terminer sa chimiothérapie préventive. L'héritier du trône d'Angleterre s'est exprimé lors d'une visite à Llanelli, à l'ouest du Pays de Galles.

Le prince William a révélé que son épouse Catherine avait encore un « long chemin à parcourir» après avoir terminé son traitement contre le cancer. Covermedia

La princesse de Galles a annoncé qu'elle avait terminé son traitement de chimiothérapie dans un message vidéo posté sur les réseaux sociaux ce lundi 9 septembre.

La membre de la famille royale a donné de ses nouvelles près de six mois après avoir révélé, le 22 mars dernier, qu'on lui avait diagnostiqué un cancer et qu'elle suivait une chimiothérapie préventive. Elle n'a pas précisé le type de cancer. Mardi, le prince de Galles, 42 ans, a rencontré des écoliers et d'autres fans devant la Swiss Valley Community Primary School à Llanelli, à l'ouest du Pays de Galles. Au cours de sa visite, Pauline Thomas, 74 ans, a demandé au prince William de transmettre ses meilleurs vœux à son épouse.

Il lui a fait part des dernières nouvelles concernant la santé de sa femme: « Ce sont de bonnes nouvelles, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.»

Le membre de la monarchie britannique a rencontré un certain nombre de fans qui ont souhaité bonne chance à Catherine. Certains membres du public lui ont également donné des cartes et d'autres cadeaux à transmettre à Kate Middleton.

Dans son message vidéo, la princesse de Galles, 42 ans, a expliqué que « les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles», mais a noté que son diagnostic lui a donné « une nouvelle perspective sur tout». Elle a également révélé que si son objectif était de rester « sans cancer», elle était « impatiente de reprendre le travail et de s'engager un peu plus publiquement dans les mois à venir, dès que je le pourrai».

Cette année, Kate Middleton s'est tenue à l'écart de la scène publique en raison de son traitement mais a poursuivi ses obligations à domicile.

