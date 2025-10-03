Le prince William a admis dans l'émission The Reluctant Traveler with Eugene Levy sur Apple TV+ que l'année 2023-2024 avait été la plus difficile pour lui. Il a évoqué les problèmes de santé auxquels sa femme et son père ont été confrontés.

Le prince William s'est exprimé avec franchise sur les récents problèmes de santé rencontrés par sa famille. Covermedia

Dans un aperçu de l'émission The Reluctant Traveler with Eugene Levy sur Apple TV+, le prince de Galles a réfléchi à l'impact des diagnostics de cancer de son épouse, Catherine, princesse de Galles, et de son père, le roi Charles III.

Dans le teaser, le prince de 43 ans souligne la « résilience» de sa famille.

« Nous avons eu beaucoup de chance. Nous n'avons pas eu beaucoup de maladies dans la famille depuis très longtemps», a-t-il déclaré à l'animateur. « Mes grands-parents ont vécu jusqu'à l'âge de 90 ans.»

Le prince William faisait référence à ses grands-parents, la reine Elizabeth II et le prince Philip, duc d'Édimbourg, qui sont décédés respectivement en 2022 et 2021. « Ils étaient l'incarnation de la forme physique, du stoïcisme et de la résilience, si l'on peut dire. Nous avons donc eu beaucoup de chance dans la famille», a poursuivi le prince William.

Il reconnaît toutefois que les circonstances peuvent changer soudainement.

« Mais je pense que lorsque vous comprenez soudainement que le tapis, le tapis métaphorique, peut être retiré de sous vos pieds assez rapidement à n'importe quel moment. On se dit alors que cela ne nous arrivera pas, que tout ira bien. Parce que je pense que tout le monde a une vision positive. Il faut être positif», a-t-il partagé.

Et d'ajouter: « Toutefois, quand cela vous arrive, vous vous retrouvez dans des situations pas terribles».

Les commentaires du prince William interviennent 18 mois après l'annonce, en mars 2024, que Catherine suivait un traitement contre le cancer à la suite d'une opération de l'abdomen en janvier. Kate Middleton a révélé en septembre qu'elle avait terminé sa chimiothérapie et déclaré en janvier de cette année qu'elle était maintenant en rémission.

Parallèlement, le palais de Buckingham a confirmé en février 2024 qu'un cancer avait été diagnostiqué chez le roi Charles III à la suite de soins pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Son traitement se poursuit.

Dans un autre aperçu de l'épisode, le fils aîné de Charles III a admis que 2023-24 avait été l'année la plus difficile de sa vie.

« Je dirais que 23-24 a été l'année la plus difficile que j'ai jamais eue», a-t-il déclaré à l'acteur de Bienvenue à Schitt's Creek. « Vous savez, la vie est là pour nous mettre à l'épreuve et c'est en étant capable de surmonter ces épreuves que nous devenons ce que nous sommes.»

L'épisode de The Reluctant Traveler with Eugene Levy avec le prince William sera diffusé vendredi (3 oct. 25).