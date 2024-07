Le prince William s'intéresse depuis de nombreuses années à la question des sans-abris au Royaume-Uni. L'héritier du trône britannique devrait prochainement poursuivre cet engagement dans une série documentaire dédiée au sujet.

Le prince William devrait apparaître dans une nouvelle série documentaire télévisée sur son programme de lutte contre le sans-abrisme, Homewards.

L'initiative de l'héritier de la couronne britannique est de venir en aide aux personnes qui dorment dans la rue et à celles qui naviguent entre plusieurs formes d'hébergement temporaire.

Le documentaire en deux parties, dont le titre provisoire est Prince William: We Can End Homelessness (Prince William: nous pouvons mettre fin au sans-abrisme), se déroulera dans les coulisses de la première année du programme Homewards. Il suivra le prince de Galles lors du lancement de ce projet à travers le Royaume-Uni et présentera les parcours de personnes actuellement confrontées au sans-abrisme et de celles qui ont autrefois traversé cette épreuve difficile.

La série présentera également des défenseurs bien connus du programme et des responsables de projets individuels dans tout le pays.

Homewards est une initiative quinquennale lancée par le prince de Galles en 2023 pour rassembler plusieurs individus et organisations pour le développement de solutions sur mesure pour les sans-abris à Newport, dans le sud du Pays de Galles, à Poole, près de Bournemouth, à Christchurch, dans le district de Lambeth au sud de Londres, ainsi qu'à Belfast, Aberdeen et Sheffield.

Jo Clinton-Davis, producteur et responsable des émissions factuelles chez ITV, a déclaré: « En ayant accès aux rouages de ce projet ambitieux et au travail du prince William et de son équipe, nous espérons partager avec les téléspectateurs un aperçu privilégié de la manière dont ils s'attaquent à un problème qui nous concerne tous et qui affecte tant nos concitoyens au Royaume-Uni.»

Le fils aîné de Charles III et de Lady Diana s'intéresse depuis longtemps au problème des sans-abris. Il est devenu le parrain royal de l'organisation caritative The Passage après avoir visité un de leurs refuges avec sa mère lorsqu'il avait 11 ans.

Ce documentaire avec le prince William sera diffusé au Royaume-Uni dans le courant de l'année.

