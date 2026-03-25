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Affaire de blanchiment Le rappeur Gims en garde à vue ! 

ATS

25.3.2026 - 18:07

Le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée, a-t-on appris mercredi auprès du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco).

Le rappeur Gims, ici au Paleo Festival à Nyon en 2024, a été placé en garde à vue mercredi (archives).
Le rappeur Gims, ici au Paleo Festival à Nyon en 2024, a été placé en garde à vue mercredi (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.03.2026, 18:07

25.03.2026, 18:09

L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une «commission rogatoire de juges d'instruction», suivie par ce parquet parisien spécialisé, a précisé cette source, après une information du site Africa Intelligence.

Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

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