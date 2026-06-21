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Une première Le roi Charles va rendre publics ses revenus et sa fiche d'imposition

ATS

21.6.2026 - 03:18

Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts dans un souci de «clarté et d'accessibilité», une première pour un souverain britannique, a affirmé samedi l'agence Press Association.

Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts.
Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts.
ATS

Keystone-SDA

21.06.2026, 03:18

21.06.2026, 07:25

«Bien que ce soit la première fois qu'un monarque divulgue ces informations fiscales personnelles, vous vous souvenez peut-être que sa Majesté les avait déjà rendues publiques quand il était prince de Galles», a déclaré un porte-parole de Buckingham Palace cité par PA.

«La décision de le faire en tant que souverain est une demande expresse du roi lui-même, dans le cadre des adaptations mises en oeuvre depuis son accession au trône», a ajouté cette source.

Le détail de sa fiche d'imposition pour l'année fiscale 2024-2025 doit être publié dans les prochains jours, selon PA. Les sources de revenus de Charles pourraient comprendre les rendements d'investissements et d'actions, de ses résidences privées et de ses comptes bancaires.

Parmi ces actifs, le vaste duché de Lancastre, domaine du roi qui lui apporte un revenu annuel. Il était de 26,8 millions de livres sur l'exercice 2024-2025 (30,9 millions d'euros).

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Ce revenu privé, baptisé «Privy Purse», doit permettre à Charles d'assumer ses dépenses officielles comme personnelles, et subvenir aux besoins des autres membres de la famille royale.

Charles paie des impôts sur tous ses revenus personnels ainsi que sur les plus-values de ses actifs concernés, en vertu d'un mémorandum sur la taxation royale datant de 2023, approuvé par le gouvernement britannique.

«Notre objectif est d'expliquer tous les éléments des finances royales d'une façon qui améliore encore la clarté et l'accessibilité, tout en les plaçant dans un contexte historique et constitutionnel», a précisé le porte-parole.

«Pour le dire simplement: nous continuons de nous moderniser et d'évoluer». Le prince William, pour sa part, ne révèle pas ses informations fiscales, bien qu'il s'acquitte du niveau d'impôt sur le revenu le plus élevé.

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