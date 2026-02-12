  1. Clients Privés
«Il n'a pas remboursé un sou» La vente du chalet d'Andrew à Verbier n'a pas suffi à éponger sa dette

Sven Ziegler

12.2.2026

Selon un rapport du journal britannique «Sun», l'ex-prince Andrew aurait reçu environ 12 millions de livres de la fortune de sa famille pour financer l'accord avec Virginia Giuffre en 2022. Aucun remboursement n'aurait été effectué à ce jour.

Le prince Andrew a vécu dans ce chalet de Verbier VS.
AFP / Keystone / Bildmontage blue News

Sven Ziegler

12.02.2026, 07:49

12.02.2026, 08:40

De nouvelles accusations contre le prince Andrew font les gros titres en Grande-Bretagne. Selon le tabloïd «The Sun», le fils de la reine Elizabeth II aurait reçu environ 12 millions de livres de la fortune familiale pour financer un accord extrajudiciaire avec son accusatrice Virginia Giuffre en 2022.

Selon le rapport, la défunte reine aurait contribué à hauteur d'environ 7 millions de livres, d'autres fonds provenant de la succession du prince Philip ainsi que du prince Charles de l'époque, devenu le roi Charles III. Une source citée par le journal a déclaré qu'Andrew n'avait «pas remboursé un sou».

L'accord a empêché le procès américain

L'accord avec Virginia Giuffre a été conclu en mars 2022. Giuffre avait accusé Andrew de l'avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises lorsqu'elle était mineure. Le prince a toujours nié ces accusations. L'accord a mis fin à une procédure civile aux Etats-Unis ; Andrew n'a ainsi pas eu à s'exprimer devant le tribunal.

Chargé d’une mission officielle. Andrew pourrait avoir partagé des informations confidentielles avec Epstein

Chargé d’une mission officielleAndrew pourrait avoir partagé des informations confidentielles avec Epstein

Giuffre avait indiqué qu'elle avait été mise en contact avec Andrew par Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné, et sa confidente Ghislaine Maxwell. Une photo connue montre Andrew entourant de ses bras Giuffre, alors âgée de 17 ans ; en arrière-plan se trouve Maxwell, qui a entre-temps purgé une longue peine de prison.

Bien immobilier fortement grevé

Selon «The Sun», Andrew aurait initialement prévu de profiter de la vente de son chalet à Verbier VS pour rembourser la somme. Le bien immobilier aurait toutefois été fortement grevé, de sorte que la vente n'aurait pas ou peu rapporté.

Le prince Andrew a vendu son chalet à Verbier VS.
AFP

Buckingham Palace n'a pas souhaité commenter ces nouvelles affirmations. L'entourage d'Andrew n'a pas non plus réagi publiquement dans un premier temps.

La dernière fois qu'Andrew a fait les gros titres, c'était il y a quelques jours. Les médias britanniques ont ainsi découvert dans les Epstein-Files des e-mails qui laissent penser que l'ancien chargé d'affaires Andrew a transmis des documents confidentiels à son ami Jeffrey Epstein.

Le silence royal se fissure. Charles III et William sortent de leur réserve et mettent la pression sur Andrew

Le silence royal se fissureCharles III et William sortent de leur réserve et mettent la pression sur Andrew

Pour le prince Andrew, le scandale a déjà eu des conséquences importantes: démis de ses fonctions publiques, il a perdu ses honneurs militaires et ses patronages. Son rôle au sein de la famille royale est depuis lors considéré comme fortement limité.

