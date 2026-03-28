Le mariage de la princesse Béatrice durement ébranlé par l'affaire Epstein

Les répercussions du scandale Epstein continuent de se faire sentir au sein de la famille royale britannique. Le mariage de la princesse Beatrice avec Edward Mapelli Mozzi traverse une période difficile.

La princesse Béatrice d'York et son mari Edward Mapelli Mozzi. archivio imago images/Matrix

Sara Matasci

Lorsqu'un scandale éclate au sein d'une famille, les conséquences se limitent rarement aux protagonistes directs. Même et surtout s'il s'agit de la famille royale britannique.

C'est ce qui arriverait à la princesse Béatrice d'York et à son mari Edoardo Mapelli Mozzi après les événements liés au magnat de la pédophilie Jeffrey Epstein.

Comme le rapporte «Leggo», l'implication de l'ancien prince Andrew dans le scandale aurait en effet déclenché une série de tensions affectant le mariage de leur fille.

Selon les rumeurs de la presse britannique, le couple traverse une période délicate, à tel point que le promoteur immobilier, descendant de la noblesse italienne, passe de plus en plus de temps à l'étranger, officiellement pour des raisons professionnelles liées à ses activités.

Une réputation à protéger

Derrière la distance physique qui sépare le couple se cachent toutefois des motifs qui vont au-delà des engagements professionnels. L'homme de 42 ans aurait voulu se tenir à l'écart des scandales impliquant son beau-père. Un choix compréhensible pour quelqu'un qui veut protéger sa réputation.

Les parents de l'entrepreneur partagent cette préoccupation. Comme le rapporte «Vanity Fair», ils craignent que l'association avec la famille d'York ne nuise à leur réputation et à leurs entreprises.

La société immobilière d'Edward, Banda Property, construit actuellement un complexe de luxe à Palm Beach, en Floride.

Deux sauts de puce à Londres en un mois

Le couple s'est marié il y a six ans et a deux filles. Cependant, depuis l'arrestation d'Andrew le 19 février 2026, Edward ne serait revenu à Londres qu'à deux reprises.

La première fois, il a été aperçu en train de marcher avec sa femme tout en sirotant un café. La seconde fois, c'était vendredi dernier, lorsqu'il a assisté à une fête d'anniversaire au restaurant Eel Sushi à Notting Hill en compagnie de Béatrice.

Malgré l'atmosphère apparemment détendue de la soirée, les problèmes ne seraient pas résolus. Selon des initiés, les difficultés continuent de peser sur l'union conjugale.

«Isolement préventif» des deux soeurs

Beatrice et sa sœur Eugenie paient un lourd tribut aux actions de leur père Andrew Mountbatten-Windsor. Les tensions dans leur relation ne sont qu'une partie des difficultés. Leur lien avec la Couronne est également menacé.

Rappelons que la famille royale britannique aurait placé les deux sœurs dans une sorte d'«isolement préventif». Une position intermédiaire, ni trop éloignée ni trop proche des membres les plus en vue, dans le but de désamorcer les critiques générées par le scandale.

Le prince William aurait conseillé aux membres de la famille d'éviter d'être photographiés avec elles jusqu'en 2026 et Eugenie a récemment renoncé à son patronage d'une organisation caritative anti-esclavage.

Les experts estiment que la position de Beatrice est également menacée. Son rôle de conseillère d'État, qui lui permet de remplacer le roi en cas d'absence pour cause de maladie ou de voyage, semble désormais compromis.