Lena Dunham a sorti son autobiographie, Famesick, dans laquelle elle revient sur les coulisses de la série qu'elle a créée et dans laquelle elle jouait, Girls. La star y décrit son collègue Adam Driver comme «mi-homme, mi-bête».

Lena Dunham

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D'après Lena Dunham, Adam Driver, qu'elle a dirigé dans sa série Girls, est un acteur particulièrement compliqué au caractère parfois volcanique.

L'acteur de Star Wars s'est fait connaître en jouant le rôle d'Adam Sackler, l'amoureux de Hannah, le personnage joué par Lena Dunham, dans les six saisons de la série télévisée entre 2012 et 2017. Dans ses mémoires, Famesick, la star, scénariste et réalisatrice de Girls a levé le voile sur sa collaboration avec celui qu'elle décrit comme étant «mi-homme, mi-bête».

Lena Dunham a affirmé qu'Adam Driver aurait, entre autres, jeté une chaise sur le mur à côté d'elle parce qu'elle n'arrivait pas à dire sa phrase lors d'une séquence.

« Quand j'ai ouvert la bouche, je n'ai réussi qu'à balbutier – jusqu'à ce qu'Adam finisse par hurler: «Dis quelque chose putain!» avant de jeter une chaise contre le mur à côté de moi. «Réveille-toi, putain!», m'a-t-il dit. «J'en ai marre de te voir rester là à regarder dans le vide»», a-t-elle écrit, rapporte The Telegraph, avant de préciser qu'elle n'a parlé « à personne» de l'incident.

Selon Lena Dunham, l'acteur de Marriage Story a également fait un trou dans le mur de sa caravane en donnant un coup, parce qu'il détestait sa coupe de cheveux. Elle ajoute que, lors des scènes de sexe, il l'aurait rabrouée et parfois malmenée.

Il se serait également levé et serait parti,« en claquant la porte derrière lui», et n'aurait pas répondu aux appels de Lena Dunham pendant trois semaines après qu'elle lui ait montré l'épisode pilote. Après avoir tourné sa dernière scène en 2016, il lui aurait dit: « J'espère que tu sais que je t'aimerai toujours», puis elle n'a « plus jamais entendu parler de lui».

Dans une interview accordée au Guardian, la créatrice de Too Much a déclaré: « À l'époque, je n'avais pas les compétences pour... Il ne m'est jamais venu à l'esprit de dire: «Je suis ta patronne, tu ne peux pas me parler de cette façon». Et, à ce moment-là de ma vingtaine, je pensais encore que c'était ce que faisaient les grands génies masculins: vous démolir. Ce qui est bizarre, car j'ai été élevée par un génie masculin qui n'aurait jamais fait cela.»

Adam Driver n'a pas encore réagi publiquement aux affirmations contenues dans le livre de Lena Dunham, qui est sorti aujourd'hui (14 avril 26) aux Etats-Unis.