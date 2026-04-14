  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Mi-homme, mi-bête» Lena Dunham affirme qu'Adam Driver a eu des accès de violence sur le tournage de Girls

Covermedia

14.4.2026 - 19:04

Lena Dunham a sorti son autobiographie, Famesick, dans laquelle elle revient sur les coulisses de la série qu'elle a créée et dans laquelle elle jouait, Girls. La star y décrit son collègue Adam Driver comme «mi-homme, mi-bête».

Lena Dunham
Lena Dunham

Covermedia

14.04.2026, 19:04

D'après Lena Dunham, Adam Driver, qu'elle a dirigé dans sa série Girls, est un acteur particulièrement compliqué au caractère parfois volcanique.

L'acteur de Star Wars s'est fait connaître en jouant le rôle d'Adam Sackler, l'amoureux de Hannah, le personnage joué par Lena Dunham, dans les six saisons de la série télévisée entre 2012 et 2017. Dans ses mémoires, Famesick, la star, scénariste et réalisatrice de Girls a levé le voile sur sa collaboration avec celui qu'elle décrit comme étant «mi-homme, mi-bête».

Lena Dunham a affirmé qu'Adam Driver aurait, entre autres, jeté une chaise sur le mur à côté d'elle parce qu'elle n'arrivait pas à dire sa phrase lors d'une séquence.

« Quand j'ai ouvert la bouche, je n'ai réussi qu'à balbutier – jusqu'à ce qu'Adam finisse par hurler: «Dis quelque chose putain!» avant de jeter une chaise contre le mur à côté de moi. «Réveille-toi, putain!», m'a-t-il dit. «J'en ai marre de te voir rester là à regarder dans le vide»», a-t-elle écrit, rapporte The Telegraph, avant de préciser qu'elle n'a parlé « à personne» de l'incident.

Selon Lena Dunham, l'acteur de Marriage Story a également fait un trou dans le mur de sa caravane en donnant un coup, parce qu'il détestait sa coupe de cheveux. Elle ajoute que, lors des scènes de sexe, il l'aurait rabrouée et parfois malmenée.

Il se serait également levé et serait parti,« en claquant la porte derrière lui», et n'aurait pas répondu aux appels de Lena Dunham pendant trois semaines après qu'elle lui ait montré l'épisode pilote. Après avoir tourné sa dernière scène en 2016, il lui aurait dit: « J'espère que tu sais que je t'aimerai toujours», puis elle n'a « plus jamais entendu parler de lui».

Dans une interview accordée au Guardian, la créatrice de Too Much a déclaré: « À l'époque, je n'avais pas les compétences pour... Il ne m'est jamais venu à l'esprit de dire: «Je suis ta patronne, tu ne peux pas me parler de cette façon». Et, à ce moment-là de ma vingtaine, je pensais encore que c'était ce que faisaient les grands génies masculins: vous démolir. Ce qui est bizarre, car j'ai été élevée par un génie masculin qui n'aurait jamais fait cela.»

Adam Driver n'a pas encore réagi publiquement aux affirmations contenues dans le livre de Lena Dunham, qui est sorti aujourd'hui (14 avril 26) aux Etats-Unis.

Les plus lus

Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
Un taureau charge et piétine à mort un ouvrier agricole
Un député polonais lève un drapeau d'Israël avec une croix gammée
Le nouveau procès d'Harvey Weinstein s'est ouvert à New York
Danger élevé: la Patrouille des Glaciers stoppe ses premières courses