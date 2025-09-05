Lena Dunham s'apprête à publier ses mémoires intitulées Famesick. Dans cette autobiographie, la cinéaste et actrice lèvera le voile sur ses addictions et le chemin pour en sortir.

Dans son nouvel ouvrage, Lena Dunham s'ouvrira sur les années où elle a eu l'impression qu'elle ne survivrait pas. Covermedia

Jeudi (4 sept. 25), l'actrice et cinéaste a annoncé avoir fini l'écriture de Famesick, son autobiographie dont la sortie est prévue le 14 avril 2026. Dans un long message sur Instagram, Lena Dunham a détaillé la genèse de cet ouvrage commencé seulement 30 jours après sa sortie de cure de désintoxication en 2018.

« J'étais dans le nuage de délire qui accompagne la nouvelle sobriété – le monde était soudainement si BRUYANT, et je pensais que cela signifiait que je savais ce que j'entendais», a-t-elle commencé, faisant référence à son traitement contre la dépendance aux benzodiazépines. « Si vous m'aviez dit à l'époque que le processus d'écriture me prendrait les sept années suivantes, j'aurais probablement déchiré mon contrat et jeté mon ordinateur portable dans la baignoire.»

Lena Dunham a poursuivi en indiquant que Famesick se concentre sur la décennie 2010-2020, période durant laquelle elle est devenue célèbre grâce à sa série Girls, diffusée sur HBO. Le livre approfondira également ses problèmes de santé, notamment sa décision de subir une hystérectomie en 2018 en raison d'une endométriose sévère.

« Lorsque nous avons enfin fixé une date de publication pour Famesick, j'ai ressenti quelque chose comme du chagrin. L'un de mes compagnons les plus fidèles s'en allait. Mais il est temps», a ajouté la scénariste de 39 ans. « Et je suis tellement excitée de pouvoir vous parler, de la meilleure façon possible, des années de magie impossible et des années pendant lesquelles je pensais ne pas survivre, de la maladie, de l'addiction et du chagrin d'amour, (et) des leçons que je n'ai plus honte d'avoir dû apprendre.»

Dans un résumé publié par Penguin Random House, l'éditeur décrit Famesick comme une « réflexion franche et tapageuse sur la maladie, la célébrité, le sexe et tout ce qui se trouve entre les deux».

Lena Dunham a dévoilé son premier livre, un recueil d'essais intitulé Not That Kind of Girl, en 2014.