  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elle raconte ses années noires Lena Dunham: «J'étais dans le nuage de délire»

Covermedia

5.9.2025 - 10:11

Lena Dunham s'apprête à publier ses mémoires intitulées Famesick. Dans cette autobiographie, la cinéaste et actrice lèvera le voile sur ses addictions et le chemin pour en sortir.

Dans son nouvel ouvrage, Lena Dunham s'ouvrira sur les années où elle a eu l'impression qu'elle ne survivrait pas.
Dans son nouvel ouvrage, Lena Dunham s'ouvrira sur les années où elle a eu l'impression qu'elle ne survivrait pas.
Covermedia

Covermedia

05.09.2025, 10:11

05.09.2025, 10:13

Dans son nouvel ouvrage, Lena Dunham s'ouvrira sur les années où elle a eu l'impression qu'elle ne survivrait pas.

Jeudi (4 sept. 25), l'actrice et cinéaste a annoncé avoir fini l'écriture de Famesick, son autobiographie dont la sortie est prévue le 14 avril 2026. Dans un long message sur Instagram, Lena Dunham a détaillé la genèse de cet ouvrage commencé seulement 30 jours après sa sortie de cure de désintoxication en 2018.

« J'étais dans le nuage de délire qui accompagne la nouvelle sobriété – le monde était soudainement si BRUYANT, et je pensais que cela signifiait que je savais ce que j'entendais», a-t-elle commencé, faisant référence à son traitement contre la dépendance aux benzodiazépines. « Si vous m'aviez dit à l'époque que le processus d'écriture me prendrait les sept années suivantes, j'aurais probablement déchiré mon contrat et jeté mon ordinateur portable dans la baignoire.»

Lena Dunham a poursuivi en indiquant que Famesick se concentre sur la décennie 2010-2020, période durant laquelle elle est devenue célèbre grâce à sa série Girls, diffusée sur HBO. Le livre approfondira également ses problèmes de santé, notamment sa décision de subir une hystérectomie en 2018 en raison d'une endométriose sévère.

« Lorsque nous avons enfin fixé une date de publication pour Famesick, j'ai ressenti quelque chose comme du chagrin. L'un de mes compagnons les plus fidèles s'en allait. Mais il est temps», a ajouté la scénariste de 39 ans. « Et je suis tellement excitée de pouvoir vous parler, de la meilleure façon possible, des années de magie impossible et des années pendant lesquelles je pensais ne pas survivre, de la maladie, de l'addiction et du chagrin d'amour, (et) des leçons que je n'ai plus honte d'avoir dû apprendre.»

Dans un résumé publié par Penguin Random House, l'éditeur décrit Famesick comme une « réflexion franche et tapageuse sur la maladie, la célébrité, le sexe et tout ce qui se trouve entre les deux».

Lena Dunham a dévoilé son premier livre, un recueil d'essais intitulé Not That Kind of Girl, en 2014.

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Retraite anticipée : les 7 erreurs à éviter absolument
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête
En larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»