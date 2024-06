Lenny Kravitz est déjà très enthousiaste à l'idée du mariage de sa fille, Zoë Kravitz, avec Channing Tatum. Le chanteur américain n'a pas tari d'éloge sur son futur gendre lors de son passage sur le podcast BBC de Zoe Ball and Friends.

Le lauréat d'un Grammy Award a eu sa fille avec son ex-femme Lisa Bonet, à qui il a été marié entre 1987 et 1993 (archives).

Covermedia

Lenny Kravitz a donné des détails sur le futur mariage de sa fille Zoë Kravitz avec Channing Tatum.

L'icône de la musique est impatient d'accueillir officiellement la star de Magic Mike dans sa famille lorsqu'il épousera sa fille de 35 ans.

L'acteur de 40 ans et la star de Big Little lies se fréquentent depuis 2021 et se sont fiancés l'année dernière. S'ils sont restés discrets sur leur histoire d'amour, Lenny Kravitz l'a été un peu moins concernant leurs projets de mariage.

« C'est un type vraiment génial... Il a été bien élevé», a déclaré l'interprète de Fly Away la semaine dernière au podcast Zoe Ball and Friends sur la BBC. « Donc, vous savez, il a des manières. Il est charmant. C'est un être humain qui a de l'âme. Il s'est donc rapidement intégré à la famille. Il s'adapte à eux et ils sont amoureux».

Interrogé sur la date du grand jour, le chanteur de 60 ans a révélé: « Nous aurons le mariage l'année prochaine».

Lorsqu'on lui a demandé s'il se produirait au mariage, Lenny Kravitz a répondu: « Je ne pense pas. (Je serai) juste en train de traîner».

Le lauréat d'un Grammy Award a eu sa fille avec son ex-femme Lisa Bonet, à qui il a été marié entre 1987 et 1993.

Zoë Kravitz s'était auparavant mariée à l'acteur Karl Glusman en 2019, avant d'annoncer en 2020 leur divorce, qui a été finalisé en 2021.

De son côté, Channing Tatum a été marié à sa co-star de Sexy Dance, Jenna Dewan, de 2009 à 2019. Ils ont une fille de dix ans, nommée Everly.

Covermedia