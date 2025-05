Leonardo DiCaprio n'a pas foulé le tapis bleu du Met Gala, mais il était présent en coulisses avec sa compagne, Vittoria Ceretti. L'acteur américain semble avoir voulu rester discret sur sa présence, comme l'a montré un cliché publié par Vogue.

Leonardo DiCaprio a secrètement assisté au Met Gala dans la soirée du 5 mai (25). Covermedia

Covermedia Covermedia

Leonardo DiCaprio a secrètement assisté au Met Gala dans la soirée du 5 mai (25).

La petite amie de l'acteur oscarisé, la top-modèle Vittoria Ceretti, a foulé le tapis bleu dans une tenue Moncler x EE72 lors du prestigieux événement de mode annuel du Metropolitan Museum of Art à New York.

Alors que le mannequin italien semblait s'y être rendue seule, le magazine Vogue a publié deux jours plus tard une photo en noir et blanc du couple se dirigeant vers l'exposition Superfine: Tailoring Black Style. Sur le cliché, l'acteur porte un smoking et tente de dissimuler son visage avec sa main, tandis que sa compagne regarde au loin.

C'est la première fois que le quinquagénaire assiste au Met Gala, qui permet chaque année de récolter des fonds pour le Costume Institute.

« En matière de mode, les looks de Leonardo DiCaprio à l'écran sont légendaires», a écrit un rédacteur de Vogue en légende de l'image. « Il est donc normal que pour le #MetGala 2025 – le tout premier de l'acteur! – DiCaprio ne se soit pas retenu. La star, accompagnée de sa petite amie top-modèle Vittoria Ceretti, portait un smoking élégant – exactement ce qu'il fallait pour compléter le code vestimentaire Tailored For You de la soirée.»

Les représentants de la star hollywoodienne n'ont pas encore commenté sa décision de participer au Met Gala après tant d'années.

Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti se fréquentent depuis août 2023. Bien que le couple reste très discret sur sa romance, la jeune femme de 26 ans a admis lors d'une interview pour Vogue France en avril dernier que sortir avec une célébrité avait ses hauts et ses bas.

« C'est un truc qui s'apprend. Si ce que tu vis est réel, que tu sais que vous vous aimez, alors, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Parce que l'amour protège et donne confiance», avait déclaré la compagne de Leonardo DiCaprio.