Leonardo DiCaprio a rendu hommage sur Instagram au défunt pape François. L'acteur, qui a rencontré François en 2016 pour son film Avant le déluge, a rappelé l'engagement écologique du souverain pontife.

Covermedia Covermedia

Leonardo DiCaprio fait partie des personnalités qui ont rendu hommage au pape François après son décès à l'âge de 88 ans.

Le lauréat de l'Oscar – qui a rencontré le pape en 2016 pour son documentaire environnemental Avant le déluge – a partagé des photos de cette rencontre sur Instagram après que le Vatican a annoncé le décès du souverain pontife.

« Le pape François était un leader du changement, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour la réforme environnementale et l'activisme. Lors du tournage de mon documentaire Avant le déluge en 2016, j'ai eu l'honneur de m'asseoir avec le pape François pour une conversation sur la nécessité urgente de lutter contre le changement climatique. Cette expérience a été éclairante, profondément émouvante et a fait réfléchir», a écrit DiCaprio dans la légende.

« Le pape François a exhorté les individus, les communautés, les institutions et les dirigeants mondiaux à s'unir pour prendre soin de notre maison commune», a ajouté Leonardo DiCaprio. « Son héritage continuera d'inspirer des générations d'écologistes dans le monde entier. Qu'il repose en paix.»

D'autres stars qui ont rencontré le pape François au fil des ans ont partagé leurs hommages sur les réseaux sociaux lundi, notamment Sylvester Stallone, qui a écrit qu'il était un « homme merveilleux, merveilleux!», ajoutant « Repose en paix, saint père». Whoopi Goldberg a quant à elle salué celui « qui, depuis longtemps, semblait se rappeler le plus que l'amour du Christ enveloppait les croyants et les non-croyants».