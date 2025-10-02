Leonardo DiCaprio a rendu un vibrant hommage à son amie Jane Goodall. La primatologue et anthropologue de renom est décédée à l'âge de 91 ans mercredi 1er octobre.

Leonardo DiCaprio a salué la mémoire de sa « chère amie» Jane Goodall.

Covermedia Covermedia

Mercredi 1er octobre (25), un représentant de l'Institut Jane Goodall a annoncé que la primatologue et anthropologue était décédée à l'âge de 91 ans.

Jane Goodall, considérée comme la plus grande spécialiste mondiale des chimpanzés, se trouvait en Californie pour une tournée de conférences. Son décès a été attribué à des causes naturelles.

À la suite de cette triste nouvelle, Leonardo DiCaprio a partagé sur sa page Instagram plusieurs photos de lui et de Jane Goodall. Dans la légende, l'acteur oscarisé a salué le dévouement de la chercheuse à la protection de la planète.

« Aujourd'hui, nous avons perdu une véritable héroïne pour la planète, une source d'inspiration pour des millions de personnes et une amie très chère», a-t-il écrit. « Jane Goodall a consacré sa vie à protéger notre planète et à donner une voix aux animaux sauvages et aux écosystèmes qu'ils habitent. Ses recherches révolutionnaires sur les chimpanzés en Tanzanie ont transformé notre compréhension de la façon dont nos plus proches parents vivent, socialisent et pensent, nous rappelant que nous sommes profondément liés non seulement aux chimpanzés et aux autres grands singes, mais aussi à toute vie.»

Leonardo DiCaprio a ensuite salué « l'énergie infatigable» de Jane Goodall et sa capacité à « éveiller des générations» aux merveilles du monde naturel.

« Elle a inspiré des millions de personnes à se préoccuper, à agir et à espérer. Elle ne s'est jamais arrêtée. Mon dernier message à Jane était simple: «Tu es mon héroïne». Maintenant, nous devons tous porter le flambeau pour elle en protégeant notre maison commune», a ajouté la star d'Une bataille après l'autre.

D'autres célébrités ont également rendu hommage à l'héritage de Jane Goodall. Jane Fonda a décrit la défenseuse des animaux comme étant « courageuse, pleine de cœur et ayant marqué l'histoire», tandis que Michael Douglas s'est souvenu de son « dévouement inébranlable à notre planète». De son côté, Ellie Goulding s'est engagée à faire vivre le « message et la mission» de Jane Goodall.

Dans une déclaration à People, le prince Harry et son épouse, Meghan, duchesse de Sussex, ont qualifié la défenseuse de l'environnement de « visionnaire».

« Son engagement à changer des vies va au-delà de ce que le monde a vu, et aussi de ce que nous avons ressenti personnellement. Elle a tenu notre fils Archie dans ses bras lorsqu'il est né, et a comblé d'amour et d'attention tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. Elle nous manquera beaucoup», ont déclaré le duc et la duchesse de Sussex.