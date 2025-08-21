  1. Clients Privés
Il lutte contre le cancer Les acteurs de Dawson se retrouvent pour aider James Van Der Beek 

Covermedia

21.8.2025 - 10:41

Les acteurs de la série Dawson se réunissent pour une soirée caritative contre le cancer autour de James Van Der Beek. Toute l'équipe sera présente pour lever des fonds et soutenir leur camarade malade, relate Variety.

Les acteurs de la série Dawson se réunissent pour soutenir James Van Der Beek (deuxième depuis la gauche) et un projet de lutte contre le cancer.
Les acteurs de la série Dawson se réunissent pour soutenir James Van Der Beek (deuxième depuis la gauche) et un projet de lutte contre le cancer.
Imago

Covermedia

21.08.2025, 10:41

Les acteurs de la série Dawson se réunissent pour soutenir James Van Der Beek et un projet de lutte contre le cancer.

Variety rapporte que les stars se réuniront le 22 septembre pour une lecture en direct du pilote de la série, au profit de leur co-star James Van Der Beek et de F Cancer. L'acteur qui incarnait Dawson a annoncé qu'il se battait contre un cancer colorectal de stade 3 en novembre dernier.

James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe et Busy Philipps seront tous présents.

La réunion aura lieu au Richard Rodgers Theatre à New York.

Michelle Williams, qui participe à la production de l'événement avec son mari Thomas Kail et d'autres personnes, a déclaré dans un communiqué: « Nous avons grandi à Capeside et c'est un lien qui durera toute une vie. Nous voulions nous rassembler autour de notre cher ami James et lui rappeler que nous sommes tous là pour lui. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. Et je sais que les fans de Dawson pensent la même chose».

Le créateur de la série, Kevin Williamson, a ajouté: « Je suis très heureux de retrouver James, Michelle, Katie, Joshua et toute la famille de Dawson pour cette soirée si spéciale. Je suis honoré d'en faire partie et de soutenir notre bel ami, James, alors que nous continuons à nous frayer un chemin dans la vie et ses nombreux défis».

