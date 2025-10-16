La cause du décès de Diane Keaton a été révélée

La famille de Diane Keaton a dévoilé, dans un communiqué transmis à People, de quoi était décédée l'actrice d'Annie Hall. Les proches de la défunte star ont aussi annoncé que des dons en sa mémoire pouvaient être faits à des associations de protection des animaux ou à une banque alimentaire pour les sans-abris.

La cause du décès de Diane Keaton a été rendue publique quelques jours après l'annonce de sa mort.

La star hollywoodienne est décédée le 11 octobre des suites d'une pneumonie, a révélé sa famille dans une déclaration au magazine People.

« La famille Keaton est très reconnaissante pour les extraordinaires messages d'amour et de soutien qu'elle a reçus ces derniers jours au nom de leur Diane bien-aimée, qui est décédée d'une pneumonie le 11 octobre», peut-on lire dans le communiqué.

La famille a également précisé comment honorer la mémoire de la star du Club des ex. « Elle aimait ses animaux et soutenait sans relâche la communauté des sans-abri. Tout don en sa mémoire à une banque alimentaire locale ou à un refuge pour animaux serait donc un hommage merveilleux et très apprécié», ont ajouté ses proches.

Les circonstances de la mort de Diane Keaton n'avaient pas été révélées au moment de son décès, mais les pompiers de Los Angeles ont confirmé au magazine People et à CNN que des secouristes avaient été envoyés à son domicile pour transporter une femme à l'hôpital.

Née Diane Hall à Los Angeles en 1946, Diane Keaton a vu sa carrière décoller à 26 ans, avec le rôle de Kay Adams-Corleone dans la franchise Le Parrain. Elle a ensuite marqué une génération avec les nombreux films de Woody Allen dans lesquels elle a joués. Le couple a tourné huit films ensemble, dont Annie Hall, qui a valu à Diane Keaton l'Oscar de la meilleure actrice en 1978.