Justin Bieber a choqué ses fans et alimenté les rumeurs de divorce en ne suivant plus son épouse, Hailey Bieber, et en la retirant de ses followers sur Instagram. Et sur Instagram, il vient de donner une explication à cette disparition...

Justin et Hailey Bieber se sont mariés en 2018. IMAGO/UPI Photo

Covermedia Covermedia

Justin Bieber vient de rompre le silence après que le compte de sa femme Hailey Bieber a été retiré de ses abonnés sur Instagram et que des rumeurs de divorce ont immédiatement circulé.

Répondant aux spéculations selon lesquelles lui et le mannequin de 28 ans auraient rompu, Justin Bieber a mis les choses au point sur ses Stories Instagram plus tard dans la journée. Non, il n'a pas banni Hailey de ses abonnés! Et il a une explication très simple: le piratage.

«Quelqu'un est allé sur mon compte et a désabonné ma femme», a-t-il écrit dans un message désormais supprimé. « Les choses deviennent suspectes ici», a-t-il ajouté, sans doute en référence aux controverses qui agitent le monde sur la fiabilité des réseaux sociaux.

Tout est rentré dans l'ordre puisque le hitmaker de Sorry suit à nouveau Hailey Bieber sur Instagram. Cet événement survient quelques jours seulement après que Justin Bieber s'est extasié sur le mannequin dans ses Stories Instagram au cours du week-end, alors qu'ils passaient du temps ensemble à Aspen, dans le Colorado. «La plus grande femme que j'ai connue et que je connaîtrai jamais», a-t-il écrit à côté d'un cliché en noir et blanc d'Hailey Bieber.

Le chanteur de What do you mean avait déjà partagé plusieurs photos de lui et de sa femme profitant de leurs vacances à Aspen, notamment un cliché d'eux faisant du patin à glace côte à côte. Sur les photos, on voit également leur fils de cinq mois, Jack Blues, et quelques amis.

Justin et Hailey Bieber se sont mariés en 2018, après s'être fréquentés par intermittence pendant deux ans, et ont accueilli leur petit Jack en août dernier, peu après avoir renouvelé leurs vœux.