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Accusé de viols Les concerts de Patrick Bruel à Montréal sont à leur tour annulés

ATS

3.6.2026 - 17:51

Après l'annulation des concerts de Patrick Bruel à Québec, ses trois représentations à Montréal ont à leur tour été déprogrammées, indique le site de l'organisateur mercredi. La tournée canadienne du chanteur français accusé de violences sexuelles est donc abandonnée.

Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals.
Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals.
sda

Keystone-SDA

03.06.2026, 17:51

«Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement», peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre dans le cadre de la tournée «Alors regarde».

Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre au Québec avaient été annulés mi-mai.

Accusé de violences sexuelles. Des concerts de Patrick Bruel prévus en décembre annulés au Québec

Accusé de violences sexuellesDes concerts de Patrick Bruel prévus en décembre annulés au Québec

Patrick Bruel est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals.

«Patriiick». Patrick Bruel, l'idole d'une génération rattrapée par des soupçons d'agressions sexuelles

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