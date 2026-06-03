Après l'annulation des concerts de Patrick Bruel à Québec, ses trois représentations à Montréal ont à leur tour été déprogrammées, indique le site de l'organisateur mercredi. La tournée canadienne du chanteur français accusé de violences sexuelles est donc abandonnée.

Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals. sda

Keystone-SDA ATS

«Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement», peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre dans le cadre de la tournée «Alors regarde».

Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre au Québec avaient été annulés mi-mai.

Patrick Bruel est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals.