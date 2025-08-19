  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'étais désemparée» Les déchirantes révélations de Perrie Edwards sur sa fausse couche

Covermedia

19.8.2025 - 17:13

Perrie Edwards a fait de tristes révélations dans le podcast We Need To Talk avec Paul C Brunson. La chanteuse, maman d'Axel, 4 ans, avec son fiancé Alex Oxlade-Chamberlain, a été dévastée par une fausse couche peu après la naissance de son garçon.

Perrie Edwards
Perrie Edwards

Covermedia

19.08.2025, 17:13

Perrie Edwards a révélé qu'elle et son fiancé, le footballeur Alex Oxlade-Chamberlain, avaient découvert qu'elle était à nouveau enceinte « même pas un an » après la naissance de leur fils Axel.

Dans le podcast We Need To Talk avec Paul C Brunson, elle a raconté: « Je répétais pour la dernière tournée des Little Mix et je me suis dit que je ne me sentais pas bien. J'avais tous les symptômes du monde. J'étais genre, je pense que je suis enceinte. »

Mais lorsque sa grossesse a dépassé le cap des cinq mois, Perrie Edwards a commencé à soupçonner que les médecins avaient décelé quelque chose d'anormal chez son futur bébé.

« Nous sommes allés passer un scanner à 20 semaines, mais nous en étions en fait à 22 semaines, et ce fut le pire jour de ma vie. C'était vraiment horrible », s'est-elle remémorée douloureusement. « Je savais que quelque chose n'allait pas lors du scanner. Je n'avais jamais vécu une expérience hors du corps où tout se passe au ralenti ».

Deux semaines plus tard, le couple apprend que le cœur du bébé ne bat plus. « Je me souviens d'avoir sangloté. Alex était blessé à l'époque et ne pouvait pas vraiment conduire », a-t-elle expliqué. « Il se débattait pour conduire, mais je ne voyais pas clair. J'étais désemparée. Nous avons perdu le bébé à 24 semaines ».

L'artiste a également révélé qu'elle avait déjà fait une fausse couche avant de tomber enceinte d'Axel.

La chanteuse et le sportif sont ensemble depuis 2017 et se sont fiancés en 2022.

Les plus lus

Le fils d’une légende de la boxe expulsé des Etats-Unis
Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou
Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct
Nouvelle affaire pour l'épouse du Premier ministre espagnol
Un homme mis en examen pour «tentative de meurtre en bande organisée»