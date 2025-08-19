Perrie Edwards a fait de tristes révélations dans le podcast We Need To Talk avec Paul C Brunson. La chanteuse, maman d'Axel, 4 ans, avec son fiancé Alex Oxlade-Chamberlain, a été dévastée par une fausse couche peu après la naissance de son garçon.

Perrie Edwards

Covermedia Covermedia

Perrie Edwards a révélé qu'elle et son fiancé, le footballeur Alex Oxlade-Chamberlain, avaient découvert qu'elle était à nouveau enceinte « même pas un an » après la naissance de leur fils Axel.

Dans le podcast We Need To Talk avec Paul C Brunson, elle a raconté: « Je répétais pour la dernière tournée des Little Mix et je me suis dit que je ne me sentais pas bien. J'avais tous les symptômes du monde. J'étais genre, je pense que je suis enceinte. »

Mais lorsque sa grossesse a dépassé le cap des cinq mois, Perrie Edwards a commencé à soupçonner que les médecins avaient décelé quelque chose d'anormal chez son futur bébé.

« Nous sommes allés passer un scanner à 20 semaines, mais nous en étions en fait à 22 semaines, et ce fut le pire jour de ma vie. C'était vraiment horrible », s'est-elle remémorée douloureusement. « Je savais que quelque chose n'allait pas lors du scanner. Je n'avais jamais vécu une expérience hors du corps où tout se passe au ralenti ».

Deux semaines plus tard, le couple apprend que le cœur du bébé ne bat plus. « Je me souviens d'avoir sangloté. Alex était blessé à l'époque et ne pouvait pas vraiment conduire », a-t-elle expliqué. « Il se débattait pour conduire, mais je ne voyais pas clair. J'étais désemparée. Nous avons perdu le bébé à 24 semaines ».

L'artiste a également révélé qu'elle avait déjà fait une fausse couche avant de tomber enceinte d'Axel.

La chanteuse et le sportif sont ensemble depuis 2017 et se sont fiancés en 2022.