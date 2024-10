Les fans royaux continuent de s'interroger sur un mystère

La nomination du Grand-Duc héritier Guillaume au poste de gouverneur est la première étape sur la voie du changement de trône au Luxembourg. La date de l'abdication du Grand-Duc Henri serait fixée depuis longtemps en interne.

La récente nomination du grand-duc héritier Guillaume (deuxième en partant de la gauche) au poste de gouverneur a été la première étape sur la voie de la succession au trône du Luxembourg. La date exacte de l'abdication du grand-duc Henri (tout à droite) est connue depuis longtemps en interne. Image IMAGO/ABACAPRESS

Pas le temps? blue News résume pour toi La nomination du Grand-Duc héritier Guillaume comme gouverneur le jour de la fête nationale a été la première étape sur la voie de la succession au trône du Luxembourg.

La date exacte de l'abdication du Grand-Duc Henri est fixée depuis longtemps en interne. La date de l'accession au trône ne doit toutefois pas encore être révélée.

Cet après-midi, Guillaume, 42 ans, sera nommé «lieutenant-représentant» par son père et assumera alors «certaines responsabilités», tandis que le Grand-Duc Henri restera chef de l'État. Montre plus

«Mais il est clair que cela ne durera pas une éternité», a déclaré le Grand-Duc Henri à l'occasion de la nomination imminente de son fils Guillaume comme son représentant dans une interview diffusée par le palais grand-ducal.

Le statut de gouverneur est la première étape. «Et ensuite, nous passerons à la deuxième étape», a déclaré l'homme de 69 ans, chef d'État du deuxième plus petit pays de l'Union européenne depuis octobre 2000.

La date de l'accession au trône est déjà fixée, a-t-il ajouté. «Oui, nous la connaissons. Nous en avons déjà parlé», a déclaré le Grand-Duc héritier Guillaume.

L'homme de 42 ans sera nommé cet après-midi «lieutenant-représentant» par son père et assumera alors «certaines responsabilités», tandis que le grand-duc Henri restera chef de l'État.

Grand-Duc Henri: «Lever le pied»

Guillaume s'est dit «prêt»: le moment de sa nomination a été idéalement choisi, il se sent bien préparé. Il considère le temps qui le sépare de son accession au trône comme «une partie du processus d'apprentissage». Et a reconnu qu'il était «un peu nerveux» avant la cérémonie.

«J'aimerais vraiment donner beaucoup plus de responsabilités au prince Guillaume, car je pense que je dois vraiment lever le pied», a déclaré le grand-duc Henri.

En tant que gouverneur, son fils s'occupera par exemple des accréditations et des réceptions d'ambassadeurs et signera des arrêtés au nom du Grand-Duc.

Il continuera cependant à s'occuper lui-même de tout ce qui concerne les visites d'Etat et les grandes manifestations dans le pays, a précisé Henri. Le futur héritier du trône a souligné qu'il poursuivrait également ses missions économiques actuelles ainsi que ses activités dans le domaine social et avec les jeunes durant son mandat de gouverneur.

Le Grand-Duc se réjouit de la retraite

Guillaume a déclaré qu'il attachait une grande importance à la vie de famille et qu'il souhaitait être présent en tant que père de deux enfants. Il continuera donc à conduire son fils en âge de scolarité à l'école tous les matins – et à coucher ses deux enfants le soir, a-t-il dit. Afin de mieux séparer vie professionnelle et vie privée, une nouvelle maison familiale sera construite sur le site du château de Berg.

Le Grand-Duc Henri a déclaré que la période à venir serait une transition. Mais lui et la Grande-Duchesse Maria Teresa se réjouissent déjà de cette nouvelle étape de leur vie. «Je n'aime pas vraiment le mot retraite, mais c'est exactement ça», a-t-il déclaré. Pour l'instant, il se réjouit de «prendre un peu de recul».

L'une des tâches les plus importantes d'un Grand-Duc est de «maintenir l'unité nationale», a déclaré Henri. Il y a dix monarchies en Europe. «Elles sont toutes plus ou moins acceptées».

Il considère sa fonction «comme un service à la nation, au peuple, au pays luxembourgeois», a ajouté le grand-duc. «Si les gens ici ne veulent plus de monarchie, alors nous ferons autre chose».

Le seul Grand-Duché au monde

Henri lui-même était devenu «lieutenant-représentant» deux ans et demi avant l'abdication de son père Jean. Le Grand-Duc héritier Guillaume est marié depuis octobre 2012 à la princesse Stéphanie, une comtesse belge.

Le Luxembourg est le seul grand-duché au monde qui existe encore aujourd'hui et compte environ 670'000 habitants. Le titre de Grand-Duc est réservé aux monarques dont le rang se situe entre celui de roi et celui de duc. La dynastie luxembourgeoise est également appelée Maison de Luxembourg-Nassau.

