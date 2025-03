Eve Gilles a présenté son compagnon lors du dernier épisode de Danse avec les stars. Mais ce moment surprise a laissé place à des critiques négatives en ligne, que l'ex-reine de beauté a qualifiées auprès de Télé-Loisirs de «toujours aussi bêtes».

Eve Gilles a présenté son compagnon lors du dernier épisode de Danse avec les stars. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Eve Gilles a pris la défense de son compagnon Simon et de leur couple après qu'ils ont fait l'objet de plusieurs commentaires négatifs en ligne.

L'ex-Miss France a présenté au public de Danse avec les stars le 21 mars dernier son compagnon Simon Favier, qui l'a rejoint lors d'une prestation. Les deux tourtereaux ont ensuite révélé à la surprise générale qu'ils se fréquentaient «depuis un an et demi», soit depuis la première élection locale d'Eve Gilles dans le Pas-de-Calais, alors que son compagnon faisait partie du jury.

Malheureusement, certains internautes ont choisi de critiquer le couple, notamment en raison de sa différence d'âge de presque 20 ans. Ces commentaires n'ont pas échappé à Eve Gilles, qui s'est dit «énervée» lors d'un entretien avec Télé-Loisirs.

«Aujourd'hui, on le critique pour aucune raison», a-t-elle ajouté. « Et puis les gens n'ont absolument pas à juger ma vie ou lui. Si j'ai choisi de me mettre avec lui, c'est que j'en avais envie. Si je reste avec lui, c'est que j'en ai envie.»

L'ex-reine de beauté a ensuite affirmé vivre un bonheur parfait et se sentir comme «une princesse» aux côtés de ce «très bel homme», qui répond à tous ses besoins.

«Ça m'énerve de voir que les gens sont toujours aussi bêtes. À tous ces gens, je n'ai même pas envie de leur répondre. J'ai juste envie de dire à Simon que je l'aime et le reste me passe honnêtement au-dessus», a poursuivi Eve Gilles.