Des lettres secrètes de Lady Diana refont surface après 45 ans !

Des lettres privées écrites par Lady Diana lors de sa lune de miel avec le prince Charles de l'époque refont surface après plus de 40 ans: des mots intimes et naïfs qui prennent aujourd'hui une toute autre signification.

Une jeune Lady Diana. Imago

Rédaction blue News fon

Plus de quarante ans après le mariage royal de Lady Diana et du prince Charles, des lettres privées écrites par la princesse pendant sa lune de miel ont été révélées.

Ces messages, adressés à une anciennne camarade de classe, seront vendus aux enchères en même temps que des photographies inédites de la jeune Diana.

«J'adore être dehors et je déteste Londres»

Comme le rapporte le Daily Telegraph, les lettres ont été envoyées par Diana Spencer à Katherine Hanbury, une ancienne camarade de classe de l'école de filles de West Heath, dans le Kent.

La future princesse de Galles les a écrites à l'automne 1981, quelques semaines après son mariage le 29 juillet.

Après une croisière de douze jours en Méditerranée à bord du yacht royal Britannia, Charles et Diana se sont installés à Balmoral, en Écosse. C'est là que la jeune princesse confie à son amie sa joie d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie.

«Nous avons passé une lune de miel pleine de joie, avec toujours du soleil et une mer calme», écrit Diana dans une lettre datée du 27 septembre. «Nous sommes maintenant en Écosse jusqu'à la fin du mois d'octobre et c'est un vrai cadeau. J'adore être dehors toute la journée et je déteste Londres».

La phrase qui fait vibrer les fans de la famille royale aujourd'hui

Dans un autre passage, Lady Diana s'enthousiasme pour la vie de couple, sans imaginer ce qui l'attend plus tard au sein de la famille royale britannique.

«C'est merveilleux d'être mariée... même si cela ne fait que deux mois ! C'est comme jouer à l'adulte», écrit la princesse avec spontanéité et légèreté.

Selon plusieurs observateurs royaux, ces mots montrent à quel point Diana était encore naïve face aux pressions et à la dynamique de la monarchie britannique, qui allait profondément façonner sa vie au fil des ans.

De rares photos avec Tilda Swinton également mises aux enchères

La collection qui sera mise aux enchères à Gorringe's en juillet comprend également des photos des années d'école de Diana.

Sur l'une d'entre elles, elle apparaît en compagnie d'autres écolières, dont l'actrice Tilda Swinton et la réalisatrice Joanna Hogg.

Les experts estiment que l'ensemble du lot vaut entre 5 000 et 6 000 euros.

Albert Radford, spécialiste des livres et manuscrits à la maison de vente, a expliqué au «Daily Telegraph» que ces documents offrent «un aperçu rare et intime de Diana avant que la célébrité et les fonctions royales ne prennent le dessus».

Selon l'expert, il se dégage de ces lettres l'image d'une «personne simple, qui voulait avant tout fonder une famille et trouver le bonheur dans les choses de tous les jours».