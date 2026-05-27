Francesca Scorsese rompt le silence après la pluie d'insultes qu'elle a reçue en ligne pour son nouveau rôle dans «Mr & Mrs Smith». La fille du célèbre réalisateur parle de la haine sociale qu'elle a subie et lance un message fort contre les trolls et le «body shaming».

Francesca Scorsese rompt le silence après la pluie d'insultes qu'elle a reçue en ligne. IMAGO/Future Image

Nicolò Forni fon

Francesca Scorsese s'est retrouvée dans le collimateur des haineux après avoir annoncé qu'elle participerait à la deuxième saison de «Mr & Mrs Smith» sur Prime Video. La jeune femme de 26 ans, fille du réalisateur Martin Scorsese, a raconté sur TikTok qu'elle avait reçu une avalanche d'insultes principalement liées à son apparence physique.

«Ils m'ont traitée de laide, de grosse, ils m'ont même comparée à un réfrigérateur», a expliqué la jeune actrice dans une vidéo publiée sur les médias sociaux.

Selon Francesca Scorsese, l'annonce de son nouveau rôle a déclenché «les pires commentaires jamais vus» à son égard. Parmi les insultes citées, le surnom de «Miss Piggy».

Dans la vidéo, partagée notamment par «Vanity Fairy», la jeune femme de 26 ans a décidé de répondre directement aux attaques : «Je sais, je ne suis pas la plus belle fille du monde. Je ne suis pas la plus mince. Je suis un peu en chair, je sais. Mais qu'est-ce que ça peut faire ?»

Elle a ensuite critiqué ceux qui n'utilisent les médias sociaux que pour répandre la négativité : «Si vous regardez le contenu des autres en ne cherchant que des défauts, vous êtes une personne vraiment triste».

Francesca Scorsese est la plus jeune des trois filles de Martin Scorsese, âgé de 83 ans. Elle est née de son mariage avec Helen Morris, la cinquième et actuelle épouse du réalisateur.

Au fil des ans, elle a choisi de suivre les traces de son père dans le monde du cinéma, travaillant comme actrice, réalisatrice de courts métrages et directrice artistique. Parmi ses projets les plus connus figure la série «We Are Who We Are» de Luca Guadagnino.

La jeune actrice s'est dite habituée aux critiques en ligne, notamment celle d'être considérée comme un «bébé népo». Une étiquette qu'elle n'a jamais démentie, comme elle l'a expliqué par le passé.

«J'essaie simplement d'être le meilleur bébé népo possible», avait-elle déclaré dans une précédente interview. «Je sais que certaines portes se sont ouvertes grâce à ma famille, mais je continue à travailler dur et avec passion».

Insultes

Selon Francesca Scorsese, cependant, cette fois-ci, la haine en ligne aurait dépassé toutes les limites. La jeune fille raconte qu'elle a déjà quitté X par le passé, justement à cause des trop nombreuses insultes qu'elle recevait, et craint désormais que TikTok ne devienne lui aussi un environnement toxique.

Elle a également évoqué le poids que peuvent avoir certains commentaires : «Il y a des trolls, des bots et des gens qui essaient juste de gâcher la journée d'autres personnes. Les mots ont un pouvoir énorme et peuvent même conduire à la mort».

La jeune femme de 26 ans est ensuite revenue sur l'inévitable confrontation avec son père : «Je sais que mon père est une figure importante et je ressens constamment le poids de devoir être à la hauteur. Parfois, cela finit par m'éclipser en tant que personne».

Francesca Scorsese a conclu son message par un appel : «J'espère juste que TikTok redeviendra un endroit meilleur, comme il l'était auparavant».