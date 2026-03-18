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Un article fait réagir Netflix en a-t-il ras le bol de Harry et Meghan ?

Covermedia

18.3.2026 - 19:01

Le duc et la duchesse de Sussex ont signé en 2020 un accord de cinq ans avec Netflix, qui a été renouvelé sous certaines conditions l'an dernier. Récemment, l'entreprise de streaming a cessé son partenariat avec l'entreprise lifestyle de Meghan Markle, As Ever, et un article de Variety sur leurs relations a fait réagir.

Les dirigeants de Netflix ont démenti une rumeur selon laquelle ils seraient « en désaccord» avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle.
Les dirigeants de Netflix ont démenti une rumeur selon laquelle ils seraient « en désaccord» avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle.
Covermedia

Covermedia

18.03.2026, 19:01

Les dirigeants de Netflix ont démenti une rumeur selon laquelle ils seraient « en désaccord» avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle.

Peu de temps après avoir quitté leur rôle au sein de la monarchie britannique, le couple a signé un accord de cinq ans avec l'entreprise de streaming via leur société de production Archewell, qui incluait la diffusion de leur série documentaire Harry & Meghan en 2022.

Plus récemment, un article de Variety affirmait que cet accord était désormais « terminé» et que le PDG de Netflix, Ted Sarandos, en avait eu « assez» du duc et de la duchesse de Sussex. Un porte-parole de Netflix a adressé une réponse au magazine, assurant que cette information était « absolument fausse».

« Archewell (Productions) a été un partenaire réfléchi et collaboratif et nous avons vraiment aimé travailler avec Harry et Meghan», a commenté Bela Bajaria, directrice du contenu. « Ils sont profondément engagés dans le processus de narration et apportent une perspective unique et générale qui s'aligne sur les types de projets importants que nos membres apprécient.»

En outre, un représentant de Ted Sarandos a rejeté une autre information selon laquelle l'homme d'affaires « ne prendrait pas un appel de la duchesse sans la présence d'un avocat». Un démenti appuyé par le prince Harry et Meghan Markle.

« C'est totalement faux. En fait, Meghan envoie des SMS et parle régulièrement avec M. Sarandos, et elle s'est rendue chez lui, sans avocat», a déclaré l'avocat du duc et la duchesse, Michael J. Kump.

On ignore pour l'instant si le couple a des projets en cours avec Netflix. Au début du mois, un porte-parole de la marque As Ever de Meghan Markle a confirmé que les dirigeants du service de streaming avaient mis fin à leur partenariat avec l'entreprise lifestyle, qui propose notamment des confitures et des préparations pour gâteaux. Toutefois, l'ancienne actrice de Suits continuera d'apparaître dans des « émissions spéciales saisonnières» pour sa série With Love, Meghan.

La deuxième saison du programme, composée de huit épisodes, a été diffusée en août dernier. Un épisode unique, With Love, Meghan: Holiday Celebration, a été diffusé en décembre.

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