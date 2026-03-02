Les filles d'Andrew font les frais des frasques de leur père !

Les princesses Beatrice et Eugenie seraient mises à l'écart des activités publiques de la Couronne. Les filles d'Andrew Mountbatten-Windsor et Sarah Ferguson n'auraient pas été invitées à la célèbre rencontre hippique au Royal Ascot cette année, selon le Daily Mail.

Les princesses Beatrice et Eugenie auraient été exclues du Royal Ascot de cette année. Covermedia

Covermedia Covermedia

Les petites-filles de la reine Elizabeth II payeraient les frais du scandale sexuel et financier dans lequel sont cités leurs parents, Andrew Mountbatten-Windsor et Sarah Ferguson, dont les relations avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé, sont exposées sur la place publique.

Les princesses d'York ne devraient ainsi pas se joindre pas à la famille royale lors de la course hippique annuelle en juin, a rapporté le Daily Mail. Traditionnellement, plusieurs membres de la famille royale rejoignent la course lors d'une procession en calèche, qui est un moment fort de l'événement hippique et du calendrier de la Couronne d'Angleterre. Les nièces de Charles III participent depuis de nombreuses années à ce défilé du Royal Ascot. Les deux jeunes femmes « ont été informées qu'elles ne pourraient pas être présentes cette année» et aurait été « prises au dépourvu», selon le média.

Andrew Mountbatten-Windsor, accusé d'avoir agressé sexuellement Virginia Giuffre lorsqu'elle était mineure et victime de trafic sexuel aux mains de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, a été contraint de se retirer de son rôle royal public en 2019. La défunte reine Elizabeth II a déchu son fils ses titres militaires et de ses patronages en janvier 2022. Un accord a ensuite été passé entre Virginia Giuffre et Andrew Mountbatten-Windsor, estimé à 12 millions de dollars, lui évitant un procès. Son frère, le roi Charles III, l'a déchu de ses derniers titres royaux en octobre de l'année dernière et expulsé de sa résidence Royal Lodge.

Le 19 février, l'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue par la Thames Valley Police, qui le soupçonne d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Il aurait transmis des documents confidentiels à Jeffrey Epstein alors qu'il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international. Après avoir été interrogé pendant près de 12 heures, Andrew Mountbatten-Windsor a été remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.