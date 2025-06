Le prince Harry a récemment exprimé son désir de faire la paix avec la famille royale, mais ses déclarations ont provoqué de nouvelles tensions à la cour. Ses propos suscitent des doutes et des inquiétudes parmi les membres de la couronne britannique.

La guerre entre les membres de la couronne britannique et le prince Harry semble se poursuivre. IMAGO/NurPhoto

Le prince Harry a récemment accordé une interview à la BBC, exprimant son désir de se réconcilier avec la famille royale, mais ses déclarations ont suscité de nouvelles tensions. Le jeune homme de 40 ans a parlé de son père, le roi Charles, et a exprimé son désir de mettre fin aux querelles familiales.

Ces propos ont été tenus peu après que la Cour d'appel de Londres a confirmé la décision de ne pas fournir d'escorte armée au prince lors de ses visites au Royaume-Uni. Harry a exprimé sa frustration, déclarant que cette décision rendait impossible la venue de sa famille dans le pays.

Harry pris pour cible

Au cours de l'interview, le duc de Sussex a insinué que la famille royale avait influencé la décision du RAVEC, l'organisme chargé de la protection des membres de la famille royale, de lui refuser l'escorte. Il a affirmé avoir découvert la «vérité» et a suggéré que son père pourrait résoudre l'affaire en s'abstenant simplement d'intervenir.

Le deuxième fils du monarque a souligné qu'il se sentait toujours une cible, rappelant son passé militaire et les menaces qu'il avait reçues. Il a également fait référence à la mort tragique de sa mère, Lady Diana, suggérant que quelqu'un veut que l'histoire se répète.

La situation s'aggrave

Le palais de Buckingham a réagi de manière laconique, déclarant que les questions soulevées avaient été soigneusement examinées par les tribunaux. Cependant, l'interview a alimenté les doutes quant à la confiance accordée au prince.

Un conseiller du palais a expliqué que le roi craignait que toute conversation privée avec son fils ne se retrouve dans les médias. La remarque de Harry sur le temps restant à son père a été jugée déplaisante et a soulevé des inquiétudes quant à ce que Buckingham Palace pourrait essayer de cacher. Cette situation a porté atteinte à l'image non seulement des Sussex, mais aussi de la Couronne et de Charles.

La querelle familiale, devenue presque une farce, continue de peser sur le trône britannique. Malgré le désir de Harry de faire la paix, ses actions et ses déclarations semblent compliquer davantage la situation, laissant la famille royale dans une position délicate.

