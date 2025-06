Les révélations chocs de Pascal Obispo sur le clan Hallyday

Alors qu'il sort le clip du titre Appelle-moi Johnny, au moment où Johnny Hallyday aurait dû avoir 82 ans, Pascal Obispo a quelques regrets concernant sa relation d'amitié avec le Taulier. Le chanteur estime avoir été écarté par son entourage de son vivant, comme il l'a confié à Gala.

Pascal Obispo a quelques regrets concernant sa relation d'amitié avec Johnny Hallyday. IMAGO/ABACAPRESS

Johnny Hallyday aurait eu 82 ans le 15 juin, et il y en a un qui ne l'a jamais oublié, c'est Pascal Obispo. La star a même sorti un morceau, Appelle-moi Johnny, qui apparaîtra sur son nouvel album en octobre, dont le clip, en collaboration avec Laura Smet, sera dévoilé en cette date anniversaire.

L'ex-juré de The Voice profite de cette chanson pour réparer une blessure: sa mise au ban par le clan Hallyday. « J'ai été totalement écarté, non pas par Johnny, mais par l'entourage proche», raconte le chanteur de 60 ans à Gala.

Et Pascal Obispo croit en connaître la raison: «Parce que j'étais une personne qui lui disait les choses comme elles sont, comme elles étaient. Donc, j'ai été rayé de la carte. Comme ça. De son vivant.»

L'interprète de Lucie note qu'il n'est « quasiment pas dans les livres, les bios, certains documentaires alors que nous étions proches, que j'ai réalisé un de ses albums». Et pas le moins connu, puisque Pascal Obispo a réalisé le disque Ce que je sais, dans lequel figure le tube Allumer le feu.

Selon lui, le Taulier «a été «gouroutisé» à une époque», et il en a fait les frais. «Ça été dur pour moi. Je l'avoue. j'étais triste. Ça me manque, il était comme un père pour moi», regrette-t-il encore. Droit dans ses bottes, Pascal Obispo estime avoir « toujours été fidèle et honnête avec» Johnny Hallyday et c'est tout ce qui lui importe.